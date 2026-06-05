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경제
원바이오젠-보훈무용예술협회 구미시지부, 문화예술 후원 협약 체결
동아경제
입력
2026-06-05 15:05
2026년 6월 5일 15시 05분
정진수 기자
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원바이오젠과 보훈무용예술협회 구미시지부가 5일 문화예술 후원 협약 체결식을 열고 있다. 원바이오젠 제공
원바이오젠과 보훈무용예술협회 구미시지부가 5일 문화예술 활동 지원 및 지역 문화 진흥을 위한 후원 협약을 체결했다.
이번 협약을 통해 원바이오젠은 보훈무용예술협회 구미시지부에 후원금과 물품 등을 지원할 예정이다. 원바이오젠과 보훈무용예술협회 구미시지부는 다양한 문화예술 프로그램과 공연·행사를 추진하며 시민들에게 더욱 풍성한 문화 향유 기회를 제공하기 위해 협력하기로 했다.
김원일 대표는 “지역과 함께 성장하는 기업으로서 문화예술 분야 발전에 보탬이 될 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 동반 성장할 수 있는 더 많은 기회를 갖도록 노력하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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