현대차·기아 하이브리드 美 판매 폭증

현대자동차·기아가 지난달 미국 판매에서 하이브리드 비중이 크게 올라갔다. 최근 미국 휘발유 가격이 이란 전쟁 영향으로 상승하면서 기존 절반 가격이던 한국보다 비싼 수준을 기록하는 지역까지 나타나고 있다. 연료비 부담이 커진 미국 소비자들이 전기차보다 충전 부담이 적고 연비가 우수한 하이브리드 차량으로 눈을 돌리고 있는 것으로 분석된다.
현대차·기아는 지난 5월 미국 시장에서 전년 동기 대비 2.7% 증가한 17만4860대를 판매했다고 밝혔다. 현대차는 제네시스를 포함해 9만4358대를 판매하며 3.4% 증가했다. 기아는 8만502대로 1.9% 늘었다.
전체 판매 증가폭은 약 4600대 수준에 그쳤지만 친환경차 판매는 큰 폭으로 늘었다. 현대차·기아 5월 하이브리드 판매량은 5만2693대로 전년 동기 대비 62.3% 증가했다. 지난해 같은 기간 약 3만2500대 수준이었던 친환경차 판매는 1년 만에 2만대 이상 늘어났다.
이에 따라 전체 판매에서 친환경차가 차지하는 비중도 30.1%까지 상승했다. 판매 증가를 이끈 것은 하이브리드 모델이었다.
현대차·기아의 5월 미국 하이브리드 판매량은 4만3392대로 전년 동기 대비 74.4% 증가했다. 현대차는 1만7215대로 23.8% 늘었고, 기아는 2만6177대로 138.6% 급증했다. 특히 기아의 하이브리드 판매량은 현대차보다 약 9000대 많아 미국 시장에서 강한 성장세를 나타냈다.
전기차 판매도 증가세를 이어갔다. 현대차·기아의 5월 전기차 판매는 9301대로 전년 동기 대비 22.4% 증가했다. 현대차는 6479대로 6.1%, 기아는 2822대로 89.5% 각각 늘었다.
최근 미국 전기차 시장 성장세 둔화 우려가 제기되고 있지만 현대차·기아는 신차 효과와 SUV 중심의 제품 경쟁력을 바탕으로 판매 확대에 성공했다.
모델별로는 현대차 아이오닉 5가 5002대로 전년 동기 대비 28.3% 증가하며 판매를 주도했다. 대형 전기 SUV 아이오닉 9도 1145대가 판매되며 시장 안착에 나섰다. 기아 EV9은 1647대 판매를 기록하며 전기차 실적 개선을 견인했다.
내연기관과 SUV 모델도 판매 증가를 뒷받침했다. 현대차는 투싼 2만581대, 엘란트라 1만6819대, 팰리세이드 1만3089대를 판매했다. 팰리세이드 판매는 전년 대비 16.8% 증가했으며 쏘나타도 8456대로 39% 늘었다.
기아는 스포티지 1만8405대, 텔루라이드 1만3655대, K4 1만2592대를 판매했다. 텔루라이드는 18.2%, 스포티지는 7.9% 증가하며 브랜드 실적을 견인했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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