777영어학습지, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 1위 수상

성인 영어교육 전문 브랜드 777영어학습지가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 성인영어학습지 부문 1위에 선정됐다. 4년 연속 수상이다.
777영어학습지는 영어를 처음 배우거나 오랜 기간 영어 학습을 중단했던 성인 학습자를 대상으로 한 영어 교육 프로그램을 운영하고 있다. 특히 직장인과 중장년층을 주요 대상으로 삼아 짧은 학습 시간에도 꾸준히 공부할 수 있는 콘텐츠를 제공한다.
대표 과정인 ‘777영어학습지 마스터팩’은 초급·중급·실전 단계로 구성돼 있다. 발음과 파닉스 등 기초 학습부터 일상 회화와 여행 영어 표현까지 단계적으로 익힐 수 있도록 설계됐으며, 종이 학습지와 온라인 강의, 쉐도잉 학습을 함께 제공하는 방식으로 운영된다.
회사 측은 40~60대 학습자의 특성을 고려해 큰 글씨와 반복 학습 중심의 콘텐츠를 적용했다고 설명했다. 영어 학습에 대한 부담을 줄이고 꾸준한 학습 습관 형성을 돕는 데 초점을 맞췄다는 것이다.
최근 성인 교육 시장에서는 취업과 자기계발뿐 아니라 해외여행과 은퇴 후 취미 활동 등을 목적으로 영어를 배우려는 중장년층 수요도 늘고 있다. 이에 따라 온라인 강의와 학습지, 모바일 학습 콘텐츠를 결합한 교육 서비스도 확대되는 추세다.
777영어학습지 관계자는 “4년 연속 수상은 학습자들의 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 성인 초보 학습자의 눈높이에 맞춘 영어 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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