부동산114, 빅데이터 활용한 신규 플랫폼 출시

HDC랩스의 부동산 전문 포털 부동산114는 빅데이터에 지리정보시스템(GIS)과 위치 기반 기술을 접목한 신규 플랫폼을 선보인다고 26일 밝혔다.
새롭게 도입된 주요 기능은 △전문가 단지 평가 △리딩 아파트 △전문가 칼럼 △영상 콘텐츠 △부동산위키 △카드뉴스 △Buy&Sell(바이 앤드 셀) 리포트 △분양관 서비스 등이다. 이 중 전문가 단지 평가는 최소 경력 10년 이상인 부동산 전문가 그룹이 개별 아파트 단지를 직접 평가해 의견을 제공하는 서비스로, 연말까지 전국 1만여 개 단지로 범위를 확대할 계획이다.
전문가 검증 기반으로 운영되는 부동산위키는 불확실하거나 단편적인 정보를 정확한 데이터와 이미지 중심으로 제공해 신뢰도를 높인다. 다년간 상담 데이터를 분석·정리한 리포트 서비스도 제공한다. 또 주요 인기 단지의 잔여세대 및 무순위 청약 정보까지 손쉽게 확인하는 서비스 등도 도입한다. HDC랩스 솔루션사업본부를 총괄하는 김규헌 본부장은 “26년 이상 축적해온 부동산114의 빅데이터 운영 노하우와 전문성을 기반으로 수요자 참여형 서비스를 대폭 강화했다”고 밝혔다.