몽골 중증 호흡환자 돕는다…SCL그룹·강남세브란스 ‘맞손’

SCL그룹(회장 이경률)이 강남세브란스병원 호흡재활센터, 몽골국립의과대학병원(MNUMS)과 함께 몽골 내 의료 서비스의 질적 향상과 글로벌 사회공헌 사업 확대를 위해 뜻을 모았다.
지난 5월 22일 SCL그룹은 몽골국립의과대학병원에서 의료기기 기증식을 갖고, 몽골 중증 호흡부전 환자들을 위한 실질적인 지원과 체계적인 의료 기술 전수를 골자로 한 협력 관계를 구축했다.
SCL그룹이 몽골국립의과대학병원에 기증한 ‘기침유발기(CoughAssist E70)’는 스스로 가래 배출이 어려운 환자들에게 필수적인 의료장비다.
특히 환자의 호흡 주기에 맞춰 공기를 주입한 뒤 빠르게 전환해 기침을 유도하는 비침습적 방식으로, 통증이 동반되는 기존 기도 흡인(Suction) 방식에 비해 환자의 편의성과 치료 효과가 개선될 것으로 기대된다.
SCL 관계자는 “몽골 현지에서는 중증 호흡재활 장비 접근성이 충분하지 않은 상황”이라며 “기침유발기는 기관절개 환자나 가래 배출이 어려운 환자 치료에 필수적인 장비”라고 말했다.
이번 행사는 단순히 의료기기를 전달하는 데 그치지 않고, 강남세브란스병원 호흡재활센터가 현지 의료진을 대상으로 교육을 진행해 의미를 더했다.
호흡재활센터는 기기 사용법을 비롯해 전문 의학기술을 전수하며, 기증된 장비가 현지 환자 치료에 즉각적이고 효율적으로 활용될 수 있도록 지원했다.
SCL그룹 이경률 회장은 “강남세브란스병원, 몽골국립의대병원과의 긴밀한 협력을 통해 몽골 환우들에게 건강한 숨결을 선물할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 글로벌 네트워크를 바탕으로 해외 의료지원 사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침”이라고 밝혔다.
한편 SCL그룹 계열사인 재단법인 서울의과학연구소(SCL)는 지난해 강남세브란스병원과 해외 중증 호흡부전 환자 지원을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 양 기관은 해외 의료기관 교육 및 지원, 국제 의료 사회공헌사업 등 다양한 협력 활동을 이어가고 있다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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