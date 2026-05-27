[건설&]DL이앤씨, 압구정5구역만을 위한 ‘더 마스터피스 컬렉션’ 공개

압구정의 새로운 기준이 될 하이엔드 랜드마크 ‘아크로압구정’
전 가구의 자산가치 극대화 위한 특화설계… 테라스·하이스트 층고·슈퍼 펜트하우스 집약
대한민국 최고 수준의 한강 조망 특화… 조합원 전 가구 S급 이상 한강 조망 구현
야부 푸셸버그, 톰 스튜어트스미스 등 세계적 거장들과 완성한 ‘더 마스터피스 컬렉션’
국토부 건설 신기술 인증받은 국내 유일의 100년 내구성 초고층 기술력 적용
DL이앤씨가 서울 강남 재건축의 상징인 압구정5구역에 압구정의 정점을 위한 단 하나의 하이엔드 랜드마크 ‘아크로 압구정(ACRO Apgujeong)’을 제안하며 주목받고 있다. DL이앤씨의 ‘아크로 압구정’은 최고가 아니면 약속하지 않는다는 포부 아래 ‘THE BEST or NOTHING’이라는 슬로건을 내세웠다. 오직 압구정5구역만을 위한 최고의 사업 조건과 더불어 최상의 상품 제안으로 국내 하이엔드 주거의 새로운 절대 기준을 세우겠다는 계획이다.
DL이앤씨는 이번 제안에 앞서 최적화된 상품을 제시하기 위해 압구정5구역 조합원의 니즈를 면밀히 분석했다. 이번 사업의 핵심 방향성을 비롯해 △외관 △한강 조망 △조경 △평면 설계 △고급화 시설 △주차 공간 등에 이르기까지 조합원들이 진정으로 원하는 목소리를 놓치지 않고 실제 설계에 반영하기 위해 각고의 노력을 기울였다. 대한민국을 대표하는 부촌 압구정의 명성과 국내 대표 하이엔드 주거 브랜드 아크로의 브랜드 가치를 집약한 ‘아크로 압구정’을 통해 단순한 재건축 단지를 넘어 압구정의 최정점을 다시 쓰는 상위 0.1%를 위한 프라이빗 하이엔드 레지던스로 완성한다는 구상이다.
전 가구 가치를 끌어올리는 하이엔드 특화 설계 및 한강 조망 특화
아크로 압구정은 단지 전체를 크게 세 개의 컬렉션으로 구성해 각 동마다 서로 다른 성격을 부여했다. 전면부터 △한강을 가장 고급스럽게 감싸는 실루엣의 ‘더 매너 컬렉션’ △정점의 상징이 되는 초고층 ‘더 리젠트’ △열린 시야와 수직적 공간감을 강조한 ‘더 코트’로 나눠 완성도 높은 스카이라인을 구현했다.
여기에 △1개 층 1가구 구성 △테라스를 품은 고급 맨션 △국내 공동주택 최초의 초대형 슈퍼 펜트하우스 △펜트하우스급 천장 높이를 갖춘 그랜드 레지던스 등 각 동의 특성을 살린 차별화된 하이엔드 주거 설계가 적용된다. 최대한 많은 가구에서 상위 0.1%의 삶을 누릴 수 있도록 한 것으로, 입주민의 만족도뿐만 아니라 자산가치까지 극대화되도록 세심한 설계를 반영했다.
배치 역시 압구정5구역의 입지적 장점을 극대화하는 방향으로 설계됐다. 우선 한강변 조망과 단지 중심 녹지, 동 간 위계와 개방감을 함께 고려해 주동을 배치했다. 각 동이 유기적으로 어우러져 하나의 하이엔드 레지던스 빌리지처럼 연출되는 것이다. 압구정5구역의 핵심 가치인 한강변 입지를 활용해 압구정 최고 수준의 조망을 제공하기 위한 설계도 놓치지 않았다. 조망의 품질, 밀도, 방향, 거리와 높이, 체감과 공유의 방식까지 한강 조망에 관한 모든 가능성을 최대로 담아 설계했다.
조합원 전 가구의 S급 이상 한강 조망을 104%로 충족시켰으며, 한강변 주동 1열에 조합원 가구를 100% 수용 가능하도록 설계해 단지 최고 조망을 조합원 모두가 누릴 수 있게 했다. 조합원의 107%에 달하는 가구의 2개 실 이상에서 파노라마 뷰를 즐길 수 있으며 가구에 따라 최대 9개 실에서의 조망을 확보했다. 여기에 조망형 테라스 특화 66가구 및 하이스트 층고 특화 243가구, 한강 조망을 특화시킨 커뮤니티 12개소까지 더해 한강변에서 최고의 가치를 지닌 단지로 완성할 계획이다.
세계적 거장들의 손길로 탄생하는 하이엔드 조경 & 커뮤니티 공간
특히 DL이앤씨는 건축 및 시공 분야의 글로벌 톱티어인 아르카디스, 에이럽, 도카와의 협업과 더불어 조경과 커뮤니티에도 세계적 거장들과의 협업을 통해 차별화된 완성도를 부여할 계획이다.
커뮤니티 공간은 세계 최정상급 럭셔리 공간 디자인 스튜디오 야부 푸셸버그가 총괄 설계한다. 아만, 로즈우드 등 세계 최상위 럭셔리 호텔 및 레지던스 프로젝트를 진행해온 야부 푸셸버그를 통해 DL이앤씨는 압구정5구역에 입주민의 취향과 생활 방식에 맞춰 일상을 예술적 경험으로 확장시킨 프라이빗 커뮤니티 ‘클럽 아크로’를 조성한다. 클럽 아크로는 △클럽 다이닝룸 △시그니처 바 △프라이빗 다이닝룸 △가든풀 △프라이빗 스파 △메디테이션 라운지 △인도어 골프 △프라이빗 풀빌라 등 가장 완성도 높은 라이프스타일 경험을 제안하는 최고급 시설들로 채워질 예정이다. 특히, 고층부의 스카이 커뮤니티에는 한강 조망을 극대화한 고품격 공간이 조성된다. 유럽 도서관을 닮은 △스카이 라이브러리를 비롯해 △스카이라운지 △스카이 풀빌라 등이 조성돼 일상에서는 쉽게 누릴 수 없는 깊은 여운을 선사할 예정이다.
조경에는 영국 왕실이 수여하는 대영제국 훈장을 받으며 윈저성 및 버킹엄궁 등 국가적 상징 공간의 조경을 맡아온 현존 세계 최고의 조경가 톰 스튜어트스미스(영국)와 세계적 컨템포러리 아티스트 사비너 마르셀리스(네덜란드)가 참여한다. DL이앤씨는 단순한 녹지를 넘어 걷고 머무는 순간 자체가 하나의 경험이 되는 주거 풍경과 예술적 깊이를 더한 하이엔드 조경을 압구정5구역에 구현하겠다는 방침이다.
단지 내에는 △더 로열 가든 코어 △더 블루밍 가든 △더 리플렉션 가든 △더 갤러리 가든 △더 시그니처 인도어 가든 △더 로비 가든 △더 아트 워크 등 영국식 정원의 품격과 감성을 담아낸 다양한 테마의 특화 정원 ‘아크로 가든 컬렉션’이 조성된다. 거장의 비전 위에 시간과 계절에 따라 완성되는 10년 후의 풍경까지 고려한 디자인과 함께 빛과 공간을 조형하는 예술 작품을 더해 시간이 쌓일수록 가치가 더욱 높아지는 조경 공간을 구현할 계획이다.
국토부 건설 신기술 인증받은 국내 유일의 100년 내구성 초고층 기술력 적용
DL이앤씨의 설계 디테일은 눈에 보이지 않는 곳까지 적용된다. 압구정5구역을 최고의 하이엔드 단지로 완성시키기 위한 DL이앤씨만의 기술력이 뒷받침됐다. 우선 국토교통부 건설 신기술 인증을 받은 국내 유일의 100년 내구성 기반 초고층 기술을 적용한다. 일반 초고층 수준인 50년 내구성·내화 성능등급 3급을 넘어 100년 내구성 및 내화 성능등급 1급 수준의 구조 성능을 구현한다. 이를 위해 DL이앤씨는 특화 내진 설계를 비롯해 기초구조, 진동, 유지보수 등에 이르기까지 자체 특허 기술을 대거 집약할 계획이다.
여기에 물, 소리, 공기 분야의 특화 기술도 함께 반영한다. 삶에 필요한 가장 본질적인 요소들에 집중해 주거의 질을 높이기 위한 것으로 △UV-C 살균 물 관리 기술 △단지 수질 현황 실시간 모니터링 △고효율 청정 환기 시스템 △실내 공기 질 통합관리 센서 △지능형 결로 제어 시스템 △층간소음 저감 1등급 바닥 구조 등 다양한 첨단 기술을 적용한다.
DL이앤씨 관계자는 “아크로 압구정은 단순히 고급 설계를 제안하는 수준이 아니라 압구정5구역만의 입지와 조합원 니즈를 세밀하게 반영해 외관, 배치, 조망, 조경, 커뮤니티 전반을 하나의 마스터피스 컬렉션으로 완성한 최상의 제안”이라며 “세계적 거장들과의 협업 그리고 하이엔드의 모든 가치를 총체적으로 집약한 설계를 통해 압구정의 최정점에 걸맞은 단 하나의 절대적 주거 기준을 제시하겠다”고 말했다.
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