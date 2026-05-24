“반도체 넘어 K뷰티·K푸드 경쟁력 키워야 수출 1조 달성”

한국이 ‘수출 1조원 시대’를 열기 위해서는 반도체 중심 수출 구조를 넘어 K뷰티, K푸드 등 소비재 산업의 수출 경쟁력을 키워야 한다는 제언이 나왔다. 현대경제연구원은 24일 발간한 ‘수출 1조 달러, K에 달렸다’ 보고서에서 “유망 신산업과 소비재 품목을 고부가가치화해 수출 포트폴리오를 다변화해야 한다”고 진단했다.
보고서에 따르면 지난해 한국의 연간 수출액은 총 7093억 달러(약 1078조3984억 원)이다. 7000억 달러를 넘은 것은 지난해가 처음이다.
다만 이는 반도체 등 특정 품목의 수출이 크게 늘면서 나타난 효과라고 현대경제연구원은 해석했다. 지난해 반도체 수출은 한 해 전보다 22.2% 늘었지만 그 외 비(非)반도체 품목 수출 증가율은 1.1% 느는 데 그쳤다는 것이다.
연구원은 화장품과 농수산식품 등이 향후 수출액 증가에 적잖은 도움이 될 수 있다고 내다봤다.제품 경쟁력을 높이고 차별화 전략을 써서 수출을 크게 확대한 품목들이라는 설명이다. 보고서에 따르면 2023~2024년 사이 화장품의 경쟁력 기여도는 22.2%포인트, 농수산식품의 기여도는 14.0%포인트 증가했다. K팝 등 한류 열풍으로 인해 한국 문화와 식품에 대한 인지도가 높아진 것이 이들 상품의 수출 경쟁력 강화로도 이어졌다는 것이다.
연구원은 “성장 잠재력이 높은 식품과 화장품 등을 제2의 주력 수출 산업으로 안착시킬 수 있도록 금융 지원과 현지 규제 대응 컨설팅 등을 강화할 필요가 있다”고 설명했다.
댓글 0