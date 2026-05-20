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무산문화대상에 정수자 시인·서도호 작가·한국불교문화사업단
동아일보
업데이트
2026-05-20 15:46
2026년 5월 20일 15시 46분
입력
2026-05-20 15:44
2026년 5월 20일 15시 44분
조종엽 차장
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정수자 시조시인
설악·만해사상실천선양회는 올해 무산문화대상 수상자로 정수자 시조시인(69·문학 부문)과 서도호 설치미술가(64·예술 부문), 한국불교문화사업단(사회문화 부문)을 선정했다고 20일 밝혔다. 상금은 각각 1억 원이다. 무산문화대상은 승려이자 시인이었던 무산 조오현(1932∼2018)을 기리는 상이다. 올해 시상식은 6월 9일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열린다.
#무산문화대상
#정수자
#서도호
#한국불교문화사업단
조종엽 기자 jjj@donga.com
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