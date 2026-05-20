무산문화대상에 정수자 시인·서도호 작가·한국불교문화사업단

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 20일 15시 44분

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정수자 시조시인
정수자 시조시인
설악·만해사상실천선양회는 올해 무산문화대상 수상자로 정수자 시조시인(69·문학 부문)과 서도호 설치미술가(64·예술 부문), 한국불교문화사업단(사회문화 부문)을 선정했다고 20일 밝혔다. 상금은 각각 1억 원이다. 무산문화대상은 승려이자 시인이었던 무산 조오현(1932∼2018)을 기리는 상이다. 올해 시상식은 6월 9일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열린다.

#무산문화대상#정수자#서도호#한국불교문화사업단
조종엽 기자 jjj@donga.com
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