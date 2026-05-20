서산 성연산단 조성계획 승인·고시…2028년까지 추진

충남도는 서산시 성연면 일람리 일원에 조성하는 ‘서산 성연일반산업단지’ 조성계획을 최종 승인·고시했다고 20일 밝혔다.
이번 산업단지는 기존 산업단지인 서산테크노밸리와 서산오토밸리 등과 연계해 서북부권 산업 경쟁력을 높이고 제조·물류기업 수요에 대응하기 위해 추진된다. 지역 산업 생태계 강화와 양질의 일자리 창출의 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대된다.
특히 개발이 완료된 석산 부지를 산업단지로 전환해 산업용지로 공급함으로써 토지 이용 효율을 높이고 신규 입지 부족 문제를 해소할 계획이다. 또 상대적으로 저렴한 공장용지를 제공해 기업 유치 여건도 개선할 방침이다.
서산 성연일반산업단지는 총면적 57만3046㎡ 규모로 조성되며, 산업시설용지는 33만4047㎡로 전체의 58.3%를 차지한다. 총사업비는 1026억 원이 투입되며 민간 개발 방식으로 2028년까지 단계적으로 추진될 예정이다.
주요 유치 업종은 비금속 광물제품 제조업과 1차 금속 제조업, 의료·광학 기기 및 시계 제조업, 기타 기계·장비 제조업 등이다. 입주 의향 조사 결과 관련 기업들의 희망 부지 면적은 총 81만㎡를 넘어 향후 산업단지 내 기업 유치 가능성이 높은 것으로 나타났다.
산업단지 조성 이후 기존 산업 확장과 신산업 유치에 따른 생산 유발 효과는 2006억 원, 고용 유발 효과는 1374명, 부가가치 유발 효과는 836억 원에 이를 것으로 예상된다.
도 관계자는 “서산 성연일반산업단지는 서북부권 산업 생태계를 더욱 견고하게 만드는 핵심 거점”이라며 “차질 없는 산업단지 조성과 우수기업 유치를 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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