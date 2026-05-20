“29~31일 부산 금강공원서 걷고 달려요”

부산시설공단은 29일부터 31일까지 부산 동래구 금강공원 일원에서 시민 참여형 건강 프로그램인 ‘오늘 운동은 금강공원에서’를 운영한다고 20일 밝혔다.
이번 행사는 금강공원의 숲길과 자연환경을 활용해 시민들이 부담 없이 걷기와 달리기를 즐길 수 있도록 기획됐다. 프로그램은 ‘7000보 걷기’와 ‘버추얼런’ 두 가지로 운영된다.
‘7000보 걷기’는 어린이부터 어르신까지 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 공원 산책로를 자유롭게 걸으며 만보기나 스마트폰 걷기 앱 등을 활용해 7000보를 달성하면 된다. 금강공원 정문에서 걸음 수를 인증하면 선착순으로 완주 기념품을 받을 수 있다. 기념품은 150개가 준비됐다.
‘버추얼런’은 참가자가 금강공원 내 원하는 코스를 선택해 3㎞를 달린 뒤 기록을 인증하는 방식으로 진행된다. 개인 스마트폰 앱 등으로 기록을 측정한 뒤 완주 인증을 하면 된다. 참가 신청은 27일까지 네이버폼 링크를 통해 가능하며 선착순 50명을 모집한다.
이성림 부산시설공단 이사장은 “기록 경쟁보다 완주와 건강한 참여에 초점을 맞춰 프로그램을 운영할 예정”이라며 “시민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 앞으로도 노력하겠다”고 말했다.
김화영 기자 run@donga.com
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