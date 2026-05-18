경과원, ‘파주 시대’ 개막…‘경기북부 대개조’ 신호탄

18일 첫 업무 시작…현장 밀착형 지원
‘북부균형성장지원TF’ 신설…소통 강화
개소식 대신 복지관 찾아 봉사
경기도경제과학진흥원(경과원)이 18일 파주 본원 시대를 열고 경기북부 균형발전과 산업 혁신을 위한 새로운 도약에 나섰다.
이번 본원 이전은 경기도가 중점 추진 중인 ‘경기북부 대개조 프로젝트’의 핵심 과제 가운데 하나다. 상대적으로 산업 인프라가 부족했던 경기북부에 기업 지원 거점을 마련했다는 점에서 상징성이 크다는 평가다.
경과원은 이날 경기 파주시 동보타워(초롱꽃로 117-46) 5층에 마련된 파주 본원에서 김현곤 원장 주재로 첫 간부회의를 열고 경기북부 산업 현안 대응 방안과 현장 중심 기업 지원 강화 대책 등을 점검했다.
파주 본원에는 경영진을 비롯해 기획조정실, 인사총무팀, 재무회계팀, 감사실, 부속실 등 주요 부서와 새롭게 신설된 ‘북부균형성장지원TF팀’ 소속 직원 등 총 45명이 배치됐다. 특히 북부균형성장지원TF팀은 경기북부 지역의 특화 산업을 발굴하고 지역 기업들의 애로사항을 현장에서 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 현장 소통 기능을 강화해 북부 산업 성장의 실질적인 지원 기관 역할을 수행하겠다는 것이 경과원의 구상이다. 김현곤 원장은 “경기북부는 높은 성장 잠재력을 갖고 있음에도 기업 지원 인프라 접근성이 부족했던 것이 사실”이라며 “이제 경과원이 파주 현장에서 직접 발로 뛰며 경기북부 균형발전을 실현하는 최고의 실행기관이 되겠다”라고 말했다.
경과원은 이날 별도의 개소식 대신 파주운정사회복지관을 찾아 봉사활동을 진행하며 본원 이전 이후 첫 공식 일정을 시작했다. 기관 이전의 첫걸음을 지역사회와 함께하며 공공기관으로서 사회적 책임을 실천하겠다는 의미를 담았다. 아울러 지역 주민과 적극적으로 소통하는 현장 중심 기관으로 자리매김하겠다는 의지도 반영됐다.
경과원은 지난해 12월 파주 사무실 임차 임시 계약 체결 이후 설계 용역과 공간 조성 공사, 가구 배치 등을 차례대로 진행해 왔다. 이날 이전 작업을 마무리하면서 경기북부의 새로운 경제·과학 거점 기관으로 본격적인 운영에 들어갔다.