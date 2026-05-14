더킹 스터디카페, ‘2026 히트브랜드 대상’ 스터디카페 부문 4년 연속 1위 수상

프리미엄 스터디카페 브랜드 더킹 스터디카페가 ‘2026 히트브랜드 대상’을 수상하며 4년 연속 대상을 받았다.
더킹 스터디카페는 학습에 몰입할 수 있는 프리미엄 환경 조성에 집중해 왔다. 집중형 좌석과 개방형 좌석, 스터디룸 등 다양한 공간 구성을 통해 이용 목적에 맞는 학습 환경을 제공하고 있으며, 감각적인 인테리어와 쾌적한 시설 관리로 학생과 취업 준비생, 직장인 이용자들 사이에서 꾸준한 호응을 얻고 있다.
최근에는 무인 운영 시스템과 출입·좌석 관리 시스템 등을 도입해 운영 효율성과 이용 편의성을 높이고 있으며, 휴게 공간 운영과 학습 분위기 관리 등 이용 환경 유지에도 힘쓰고 있다.
가맹 운영 측면에서는 상권 분석과 매장 운영 컨설팅, 오픈 지원 시스템 등을 통해 예비 창업자 대상 지원 체계를 구축하고 있다. 이에 따라 신규 창업 문의도 꾸준히 이어지고 있으며, 실제 운영 만족도 또한 높게 나타나고 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.
더킹 스터디카페 관계자는 “4년 연속 수상은 더킹 스터디카페를 믿고 이용해 주신 고객들과 전국 가맹점주들의 관심과 성원 덕분”이라며 “앞으로도 더욱 차별화된 학습 환경과 운영 시스템 개선을 이어갈 계획”이라고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지