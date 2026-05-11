건강기능식품 브랜드 GRN, ‘2026 히트브랜드 대상’ 4년 연속 수상

건강기능식품 전문 브랜드 GRN(지알엔)이 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 다이어트 부문 4년 연속 1위를 수상했다고 11일 밝혔다.
GRN의 대표 제품 ‘분홍이 액티브 버닝’과 ‘초록이 액티브 클린’은 해당 라인을 포함한 시즌 누적 판매량을 2000만 병 돌파하며 장기 흥행을 이어가고 있다.
회사 측에 따르면 GRN은 기존 베스트셀러 제품의 신뢰도를 공고히 하고, 실구매자의 피드백을 반영한 서비스 고도화에 집중하고 있다. 실제로 자체 집계 기준 소비자 만족도는 97% 수준인 것으로 나타났다. 제품 관련 소비자 후기는 34만 건에 달한다.
서기성 GRN 대표는“4년 연속 수상이라는 값진 결과는 오랜 시간 변함없이 제품을 믿고 선택해 주신 고객들 덕분”이라며 “소비자들이 일상 속에서 가장 쉽고 효율적으로 건강을 관리할수 있는 파트너가 되도록 정진하겠다”고 소감을 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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