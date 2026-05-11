SGA서울게임아카데미, ‘2026 히트브랜드 대상’ 게임·콘텐츠 교육 부문 8년 연속 1위 수상

SGA서울게임아카데미가 ‘2026 히트 브랜드 대상’에서 게임·콘텐츠 교육 부문 8년 연속 1위를 수상했다.
SGA서울게임아카데미는 프로게이머, 게임개발, 웹툰 등 게임·콘텐츠 분야 전문 교육기관으로, 실무 중심 커리큘럼과 진로 연계 프로그램을 기반으로 교육 과정을 운영하고 있다.
기관 측에 따르면, SGA서울아카데미는 전 프로 출신 코치진과 실무 중심 강사진을 기반으로 단계별 교육 시스템을 갖추고 있다. 수강생의 진로 목표에 따른 맞춤형 교육 프로그램을 제공하고 정기적인 대회 참여 기회, 포트폴리오 제작 지원, 취업 연계 프로그램 등을 지원한다.
SGA서울게임아카데미 관계자는 “교육 과정의 실효성과 운영 안정성을 기반으로 수강생의 진로 성과를 높이는 데 집중해 왔다”며 “앞으로도 변화하는 산업 환경에 맞춰 교육 품질을 지속해서 개선해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
SGA서울게임아카데미 성시찬 대표는 “이번 수상은 수강생과 임직원 모두의 노력으로 이루어진 결과”라며 “향후에도 게임·콘텐츠 분야 전문 인재 양성을 위해 체계적인 교육 환경을 구축하고, 실무 중심 교육을 지속해서 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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