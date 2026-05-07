에스알, 3년 연속 무벌점 통합 공시…‘우수공시기관’ 선정

SRT 운영사 에스알(SR)은 재정경제부가 실시한 ‘2025년도 공공기관 통합공시 점검’에서 3년 연속 무벌점 공시를 달성하며 기관 최초로 ‘우수공시기관’에 선정됐다고 7일 밝혔다.
공공기관 경영공시는 ‘공공기관의 운영에 관한 법률’에 따라 주요 경영 정보를 국민에게 공개하는 제도다. 재정경제부는 매년 공시 정확성과 신뢰성을 점검해 벌점 여부를 평가하고 있다.
에스알은 2023년부터 2025년까지 3년 연속으로 통합공시 위반 벌점을 부과받지 않으며, 의무공시기관 317개 기관 중 18개 기관만 선정된 ‘우수공시기관’ 명단에 이름을 올렸다.
에스알은 공시 오류와 지연을 줄이기 위해 총괄 부서·담당 부서·감사부서로 이어지는 3중 점검 체계를 운영해 왔다. 지난해에는 노무·재무 분야 주요 항목의 공시 자료 정합성을 높이기 위한 통합공시 전담 조직도 별도로 구성했다.
회사 측은 공시 과정 전반을 체계화하면서 자료 검증과 내부 관리 역량을 지속해서 강화해 왔다고 설명했다.
정왕국 에스알 대표이사는 “국민에게 정확하고 투명한 경영 정보를 제공하기 위해 노력한 결과가 이번 평가로 이어졌다”며 “앞으로도 공시 품질을 지속해서 높여 신뢰받는 공공기관으로 자리매김하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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