KG에코솔루션, 정유사에 ‘바이오중유’ 공급

KG에코솔루션이 국내 대형 정유사와 고품질 바이오중유 공급 계약을 체결했다. 초도 물량은 내달 중 납품될 예정이다.
이번에 공급되는 제품은 발전소용 범용 바이오중유 보다 품질 수준을 높인 고품질 바이오중유이다. KG에코솔루션은 늘어나는 시장 수요에 대응하기 위해 R&D 인력을 추가 보강하고 울산공장 가동을 위한 현장 인력 증원하는 등 실행 체계를 더욱 공고히 하고 있다.
이번 사업을 통해 KG에코솔루션은 수익 구조를 다변화하고, 다양한 고객군과의 협력을 통해 시장 내 입지를 다져 나갈 계획이다. 최근 글로벌 해운 및 에너지 산업 전반에서 환경 규제가 강화되면서 친환경 연료 수요가 증가하고 있다는 게 KG에코솔루션 판단이다.
박생근 대표이사는 지난달 취임 이후 사업 전반에 대한 구조적 점검과 실행 중심의 조직 재정비를 추진하며 본격적인 체질 개선에 나서고 있다. 원가 구조 혁신과 수익성 중심의 사업 재편, 비입찰 시장 확대 등 핵심 과제를 중심으로 가시적인 변화를 이끌어내고 있다는 평가다. 또한 중장기 성장 전략과 올해 사업 목표 달성을 위해 전사 역량을 집중하며 턴어라운드를 추진하고 있다. 박생근 KG에코솔루션 대표이사는 “이번 계약은 회사의 중장기 성장 동력 확보를 위한 전략적 선택의 결실”이라며 “앞으로도 고품질 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 판매 경로를 다각화해 성장을 실현해 나갈 것”이라고 말했다.
강조했다.KG에코솔루션은 앞으로도 고품질 바이오중유를 비롯한 제품 포트폴리오와 판매 경로를 지속적으로 다각화하여 실적 개선과 기업 가치 제고에 집중할 계획이다.
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