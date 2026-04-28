자이언트네트워크그룹, ‘제28차 CPN 연례 컨퍼런스’ 개최

물류 기업 자이언트네트워크그룹은 내달 1~5일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 카고 파트너스 네트워크(CPN)와 ‘제28차 CPN 연례 컨퍼런스’를 공동 개최할 예정이라고 28일 밝혔다.
CPN은 화물 운송, 물류 및 세관 사업 기업들의 글로벌 협력을 구축하기 위해 1996년에 설립된 글로벌 화물 운송 네트워크다. 국가별 1~2개 기업만을 선별해 구성한 소수 정예 네트워크 구조라는 점이 특징이다.
CPN 컨퍼런스는 전 세계 독립 물류기업 간 협력을 강화하기 위해 마련된 글로벌 네트워크 행사다. CPN 글로벌 본부가 주최하고 자이언트네트워크그룹이 주관한다. 이번 행사에는 70개국의 물류 기업 관계자 100여 명이 참가할 예정이다. 자이언트네트워크그룹 측은 “국내 기업이 공식 주관사로 참여해 행사를 주도하는 것은 국제 물류 네트워크 내 한국의 위상 강화를 상징하는 유의미한 사례로 평가된다”고 설명했다.
원제철 자이언트네트워크그룹 회장은 “글로벌 무역과 물류의 중심인 대한민국에서 CPN 컨퍼런스를 개최할 수 있어서 기쁘다”고 밝혔다. 그는 이어 “글로벌 물류 산업의 지속 가능한 발전을 위해 실질적인 협력이 강화되길 희망하며, 세계 물류 산업의 새로운 도약을 함께 열어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.