UV 유세윤·뮤지 “25년간 말다툼 한번 안 해”

지난 27일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 UV 멤버 유세윤, 뮤지가 게스트로 나와 MC 신동엽, 정호철을 만났다.
이 자리에서 뮤지가 “데뷔 전부터 (유세윤과) 알고 지냈는데, 25년 동안 말다툼 한번 해본 적 없다”라고 밝혀 놀라움을 줬다. 아울러 “UV가 우리에게 전부라면 많이 싸웠을 텐데, 프로젝트성 취미로 시작하게 된 그룹이니까. 늘 ‘뭐 재미있는 거 없을까?’ 하면서 둘이 있으면 편하다”라고 털어놨다.
이를 듣던 유세윤이 “스트레스받지 말자고 한다”라고 거들었다. 신동엽이 “너희가 스트레스 주는 스타일이 아니니까”라며 고개를 끄덕였다.
이 가운데 유세윤이 “‘짠한형’도 그렇지 않냐?”라고 하더니 정호철을 향해 “넌 좀 스트레스받지 않나?”라고 물었다. 정호철이 “여기서 나만 스트레스받는다. 다 괜찮은데, 나만 받는다”라는 고백으로 폭소를 안겼다. 뮤지가 “공황장애 오는 것 같더라”라고 농을 던졌다. 신동엽까지 “촬영 끝나고 인사하고 가는데, 문득 다시 돌아봤더니 혼자서 이렇게 쓸쓸하게 있더라”라고 너스레를 떨었다.
유세윤이 “난 지금 호철이 상황을 이해한다”라며 “내가 진짜 신인 때 ‘상상플러스’에서 막내로 있었다. 재훈이 형, 휘재 형, 정환이 형 독기 가득했을 때였는데, (촬영) 일주일 전부터 가기 싫었다”라고 깜짝 고백해 웃음을 샀다. 정호철이 “그 마음 안다”라고 공감하자, 신동엽이 “호철아~ 넌 진짜 편하게 오기 싫으면 오지 마~”라고 농을 던졌다. 이때 뮤지가 “스트레스 왜 받냐?”라며 이유를 궁금해했고, 정호철이 “UV는 취미 아니냐? 난 이게 전부다”라고 털어놔 웃음을 더했다.
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