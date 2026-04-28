UV 유세윤·뮤지 “25년간 말다툼 한번 안 해”

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유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 27일 공개

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유세윤, 뮤지가 UV로 ‘롱런’하는 비결을 공개했다.

지난 27일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 UV 멤버 유세윤, 뮤지가 게스트로 나와 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

이 자리에서 뮤지가 “데뷔 전부터 (유세윤과) 알고 지냈는데, 25년 동안 말다툼 한번 해본 적 없다”라고 밝혀 놀라움을 줬다. 아울러 “UV가 우리에게 전부라면 많이 싸웠을 텐데, 프로젝트성 취미로 시작하게 된 그룹이니까. 늘 ‘뭐 재미있는 거 없을까?’ 하면서 둘이 있으면 편하다”라고 털어놨다.

이를 듣던 유세윤이 “스트레스받지 말자고 한다”라고 거들었다. 신동엽이 “너희가 스트레스 주는 스타일이 아니니까”라며 고개를 끄덕였다.

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처


이 가운데 유세윤이 “‘짠한형’도 그렇지 않냐?”라고 하더니 정호철을 향해 “넌 좀 스트레스받지 않나?”라고 물었다. 정호철이 “여기서 나만 스트레스받는다. 다 괜찮은데, 나만 받는다”라는 고백으로 폭소를 안겼다. 뮤지가 “공황장애 오는 것 같더라”라고 농을 던졌다. 신동엽까지 “촬영 끝나고 인사하고 가는데, 문득 다시 돌아봤더니 혼자서 이렇게 쓸쓸하게 있더라”라고 너스레를 떨었다.

유세윤이 “난 지금 호철이 상황을 이해한다”라며 “내가 진짜 신인 때 ‘상상플러스’에서 막내로 있었다. 재훈이 형, 휘재 형, 정환이 형 독기 가득했을 때였는데, (촬영) 일주일 전부터 가기 싫었다”라고 깜짝 고백해 웃음을 샀다. 정호철이 “그 마음 안다”라고 공감하자, 신동엽이 “호철아~ 넌 진짜 편하게 오기 싫으면 오지 마~”라고 농을 던졌다. 이때 뮤지가 “스트레스 왜 받냐?”라며 이유를 궁금해했고, 정호철이 “UV는 취미 아니냐? 난 이게 전부다”라고 털어놔 웃음을 더했다.

(서울=뉴스1)

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