급행료 59억 내고 ‘새치기’…호르무즈 막히자 파나마로 몰린 선박

호르무즈 해협 봉쇄가 이어지면서 중미 파나마 운하로의 우회 통행량이 급증하고 있다. 이 때문에 대기 줄을 건너뛰고 바로 운하를 통과할 수 있는 ‘급행’ 추가 요금이 400만달러(약 59억원)까지 올랐다고 한다.
17일 블룸버그통신에 따르면 호르무즈 해협 봉쇄를 피하기 위한 우회로로 파나마 운하가 주목받으면서 세계 각국의 유조선, 가스 운송선, 화물선이 이곳으로 몰리고 있다. 현재 운하 진입에만 3.5일의 대기 시간이 필요하다고 블룸버그통신은 보도했다.
이번 정체는 2023∼2024년 가뭄 사태 당시 파나마 운하 측이 통행 선박 수를 급격히 제한한 이후 가장 심각한 수준이라고 한다. 특히 아시아 국가들이 미국산 원유, 가스 등 물량을 대체 조달하는 경우가 늘면서 더욱 혼잡해지고 있다.
한 액화석유가스(LPG) 운반선은 최근 운하 통과를 앞당기기 위해 경매를 통해 400만 달러의 급행 비용을 지급키로 했다. 지난달 초만 해도 100만 달러를 밑돌았던 수준과 비교하면 4배로 뛴 것이다.
급행 요금은 수억 원 규모의 정규 운하 통행료와 별개다. 파나마 운하청(ACP)은 이와 관련해 “최근 LPG 운반선에 낙찰된 경매가는 일시적 시장 변화를 반영한 결과일 뿐 운하청이 설정한 공식 수수료가 아니다”며 “이런 경매는 개별 고객의 시급성, 글로벌 수급 상황, 운임 및 선박 연료 가격의 변동 같은 여러 요인에 따라 결정된다”고 설명했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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