홍준표, 李 오찬 후 총리설에 “자리 흥정하러 간 것 아냐”

홍준표 전 대구시장이 최근 이재명 대통령과의 오찬 이후 정치권 일각에서 불거진 국무총리 기용설에 대해 “자리를 위해 흥정하러 간 게 아니었다”며 일축했다.
홍 전 시장은 18일 자신의 유튜브 채널 ‘TV홍카콜라’를 통해 “참새들이 조잘거리는 것과 달리 오찬은 나라의 안정과 번영을 위한 말들로 한 시간 반 정도 자연스럽게 이어졌다”며 “옛날 이야기와 허심탄회한 말들이 오간 자리였다. 오해 안 하셔도 된다”고 말했다.
이어 “국민들을 위해서, 나라의 미래를 위해서 제대로 나라가 잘 됐으면 그런 마음으로 오늘 (청와대) 오찬에 갔다 왔다”며 “자리를 위한 흥정도 아니었고 자리를 위한 교섭도 아니었다. 억측은 안 하셔도 된다. 뒤에서 음모나 꾸미고 엉뚱한 짓을 하고 그런 일을 제가 칠십 평생 한 번도 해본 일이 없다”고 덧붙였다.
오찬 자리에 넥타이를 매지 않고 참석한 것에 대해선 “내가 빨간 넥타이를 매고 간다면 무당적인데 무슨 빨간 넥타이를 매느냐. 파란 넥타이를 매고 간다면 이제 민주당으로 전향했느냐는 오해를 하기 때문”이라고 답했다.
홍 전 시장은 이 대통령에게 건넨 부탁도 이날 공개했다. 그는 “대통령에게 TK(대구·경북) 신공항 사업을 꼭 좀 지원해주시라 부탁했고, 또 하나는 MB(이명박 전 대통령) 얘기(를 했다)”고 전했다.
이 전 대통령 관련해서는 “(이 전 대통령에 대한) 법적 제한을 좀 풀어서 자유스럽게 전직 대통령의 마지막을 나라를 위해서 활동할 수 있게 해달라고 부탁했다”고 말했다. 또 “손학규 선배도 좀 잘 도와주시면 좋겠다”는 부탁도 했다고 덧붙였다.
두 사람이 나눈 정치 관련 이야기도 일부 밝혔다. 홍 전 시장은 “옛날에는 정치가 그래도 제가 초·재선, 3선(할 때)까지는 낭만이 있었다. 여야가 격렬하게 다투다가도 그날 저녁 국회 앞에 포장마차에 가서 소주 한 잔 하면 싸웠던 거 싹 잊어버린다. 그런데 요즘은 정치하는 사람들이 사감으로 싸우는 것 같다”고 했다. 그는 “대통령도 ‘정치가 좀 낭만이 있어지고 좀 회복이 되었으면 좋겠다’라고 했다”고 전했다.
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