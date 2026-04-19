진보당 김재연 “동지였던 조국 출마로 혼선…5당 선거연대 제안”

진보당 김재연 상임대표가 19일 “내란세력 청산과 사회대개혁을 위한 민주개혁진보 5당 선거연대를 제안한다”고 밝혔다. 이를 통해 전국 모든 지역에서 ‘내란세력’과 1대 1 선거 구도를 만들자는 구상이다.
김 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “저와 진보당은 국민의 명령을 받들어 6·3 선거를 반드시 내란세력 청산의 장으로 만들겠다”며 이같이 말했다. 그는 “전국적으로, 모든 지역에서 내란 청산 세력이 내란 세력에 맞서 1대 1 구도를 만들어내야만 승리할 수 있다”고 주장했다.
이를 위해 김 대표는 이달 30일까지 각 당 사무총장급이 참여하는 ‘선거연대 공식 대화기구’를 구성하고, 다음달 첫째 주말까지 단일화 경선을 완료하자고 제안했다. 또 광역단체장 및 국회의원 선거에서 중앙당 간 ‘당대당 협의’를 원칙으로 하는 전국적 연대를 이루자고 했다.
선거 연대의 필요성에 대해서는 “제가 출마한 평택을 재선거는 연대의 동지였던 조국혁신당 조국 대표의 예고 없는 출마로 혼선이 빚어지고 있다”며 “울산과 경남 등 내란 청산 격전지에서는 후보들의 단일화 요구에도 불구하고 중앙당 차원의 결단이 미뤄지면서 소중한 시간이 흐르고 있다”고 지적했다.
그는 “지금은 낡은 시대를 끝내고 새로운 대한민국으로 나아가기 위한 책임과 결단이 필요하다”며 “각 정당의 성의 있는 답변을 기대한다”고 촉구했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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