이정후 멀티 히트로 5경기 연속 안타…시즌 타율 0.253

이정후(28·샌프란시스코)가 멀티 히트를 기록하며 5경기 연속 안타 행진을 이어갔다.
이정후는 19일 미국 워싱턴 내셔널스파크에서 열린 워싱턴과의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 방문경기에 6번 타자 우익수로 선발 출장해 6타수 2안타 1득점을 기록했다. 4월 초 한때 1할 중반대 타율에 머물렀던 이정후는 15일 신시내티전부터 매 경기 안타를 쳐오고 있다. 그러면서 이날 시즌 타율 0.253(75타수 19안타)까지 끌어올렸다.
샌프란시스코가 0-1로 뒤진 2회초 1사 후 이정후는 상대 선발 케이드 카발리(28)의 패스트볼을 받아 쳐 우익수 방향 안타를 생산했다. 이어 엘리오트 라모스(27)의 2루타 때 홈까지 파고들었으나 태그 아웃됐다. 3-5로 뒤진 6회엔 중견수 쪽으로 향하는 안타로 출루한 뒤 후속 타자 라모스의 2점 홈런으로 득점도 남겼다.
이날 경기는 12회까지 가는 연장 승부 끝에 샌프란시스코의 7-6로 승리로 끝났다.12회초 무사 2루에서 맷 채프먼(33)이 좌전 결승타를 때려냈다.
조영우 기자 jero@donga.com
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