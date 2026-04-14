삼성물산, 히타치에너지와 손잡고 유럽 전력망 본격 공략

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왼쪽부터 니클라스 페르손(Niklas Persson) 히타치 에너지 전력 솔루션 사업부 CEO, 안드레아스 쉬렌베크(Andreas Schierenbeck) 히타치 에너지 CEO, 삼성물산 오세철 대표이사 사장, 삼성물산 이병수 해외영업실장(부사장).(삼성물산 제공)
왼쪽부터 니클라스 페르손(Niklas Persson) 히타치 에너지 전력 솔루션 사업부 CEO, 안드레아스 쉬렌베크(Andreas Schierenbeck) 히타치 에너지 CEO, 삼성물산 오세철 대표이사 사장, 삼성물산 이병수 해외영업실장(부사장).(삼성물산 제공)
삼성물산이 글로벌 기업인 히타치 에너지와 함께 유럽 전력망 시장 공략에 본격적으로 나선다.

삼성물산 건설부문은 히타치에너지와 업무협약을 맺고 유럽 내 전력망 사업에 대한 공동 전략과 로드맵을 수립하는 등 전력 인프라 솔루션 제공을 위한 협력을 확대한다고 14일 밝혔다. 2024년 글로벌 초고압 직류송전(HVDC) 분야에 대한 전략적 파트너십을 체결한 데 이어 이번에는 초고압 교류송전(HVAC) 분야로 협력을 확대했다.

삼성물산 측은 “HVDC는 장거리 대용량 송전에 유리한 차세대 기술로 히타치에너지가 70년 이상 선도해온 분야이며, HVAC는 기존 전력망의 안정적 운영을 위한 기술”이라고 설명했다. 삼성물산과 히타치 에너지는 아랍에미리트(UAE) 국영석유공사(ADNOC)의 해상 설비에 청정 전력을 공급하는 해저 전력 프로젝트 등도 공동 수행하고 있다.

윤명진 기자 mjlight@donga.com
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