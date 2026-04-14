트럼프 “연출같지 않죠?”…배달원에 팁 100달러주며 정책홍보

미국이 이란의 항구를 출입하는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄 조치에 착수하는 등 중동의 긴장이 고조되고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 중간선거를 겨냥한 정책 홍보전에 나섰다. 맥도널드 햄버거를 백악관으로 배달한 뒤 배달원에게 거액의 팁을 주며 팁에 대한 세금 감면 정책 등을 홍보한 것인데, 그 과정이 매끄럽지 않아 비판이 제기되고 있다.
AP통신에 따르면 13일(현지 시간) 트럼프 대통령은 미국의 배달앱 ‘도어 대시’를 통해 맥도널드 햄버거를 백악관으로 배달 받았다. 맥도널드 햄버거는 트럼프 대통령의 ‘최애 음식’ 중 하나다. 배달원 샤론 시몬스가 백악관 집무실 외부 문으로 다가가 노크하자 트럼프 대통령이 직접 그를 맞았다. 대기하고 있던 언론 카메라가 촬영을 시작하자 트럼프 대통령은 “이거 연출된 것처럼 안 보이죠?”라는 농담으로 어색한 분위기를 풀었다.
예정에 없던 일정에 대해 AP통신은 “트럼프 대통령이 리얼리티 TV 프로그램에서 볼 법한 연출을 활용해 팁을 받는 미국인들에게 큰 환급 혜택을 제공하는 세금 정책을 홍보했다”고 전했다. 트럼프 대통령이 연출이 아닌 것처럼 보이지 않느냐고 물었지만, 백악관 경내에 시몬스가 들어오려면 신원 조사 및 사전 허가를 받고 보안 검색대를 통과해야 하는 상황 등이 이미 ‘연출’이었다는 점도 지적했다.
이후에도 어색한 상황은 지속됐다. 배달원 시몬스가 트럼프 대통령의 뜻대로 움직여주지 않으면서다. 심지어 트럼프 대통령은 시몬스로 하여금 자신의 기자회견 자리에 배석하도록 했다. 호르무즈 해협 역봉쇄와 교황 레오 1세에게 사과하는 문제 등에 대한 취재진과의 문답이 오가는 동안 트럼프 대통령은 시몬스를 자신의 옆에 어색하게 세워뒀다.
이를 의식한 듯, 결국 트럼프 대통령은 다른 질문들에 대한 대답을 미뤄두고 시몬스를 다시 화제의 중심으로 끌어올리려고 애썼다. 그는 시몬스에게 “당신이 저에게 투표했다고 생각하는데, 맞습니까?”라고 물었다. 시몬스는 확실한 대답 대신, “음…아마도요”라고 답했다. 예상치 못한 답변에도 트럼프 대통령은 “당신이 열렬한 나의 지지자라고 들었다. 감사드린다”라고 했다.
이후 한 기자가 백악관이 팁을 후하게 주는 편이냐고 묻자 시몬스는 또 다시 대답을 망설였다. 그리고 “음… 그럴 수도 있죠”라고 답했다. 이 말을 듣고 나서 트럼프 대통령은 주머니에서 100달러(약 15만 원)짜리 지폐를 꺼내 시몬스에게 건넸다. 시몬스는 그제서야 웃음을 보였다.
하지만 시몬스의 미소는 이내 사라졌다. 트럼프 대통령이 “남성이 여성 스포츠에 참여하는 것이 옳은가”라는 질문을 던지면서다. 이 질문은 트럼프 대통령이 민주당이 트랜스젠더의 권리를 지나치게 옹호한다고 비난할 때 자주 사용하는 주제다. 시몬스가 “저는 그 문제에 대해 별다른 의견이 없다”라고 답하자 트럼프 대통령은 “분명히 의견이 있을 텐데”라고 몰아붙였다. 그러자 시몬스는 “아니요, 아니요. 저는 팁에 세금을 부과하지 않는 것에 대해 이야기하러 온 것”이라고 선을 그었다.
AP통신은 백악관이 지난해 여름 트럼프 대통령이 지지했던 팁으로 얻은 소득에 대해 연방세를 일시적으로 공제할 수 있도록 하는 조항에 더 많은 관심을 집중시키려 노력하고 있다고 전했다. 이 조항에 따르면 특정 근로자는 최대 2만5000 달러까지 세금을 공제받을 수 있다. 다만 소득이 높은 사람일수록 공제 혜택이 줄어드는 구조로 설계됐다.
댓글 0