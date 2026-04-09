[단독]절도 신고에도 가사도우미 배정…9차례 6000만원 털었다

청소 용역 중개 앱 통해…집-사무실서 귀금속 등 ‘슬쩍’
경찰 30대女 송치…피해자들 “관리소홀” 플랫폼 고소 검토
청소 용역 중개 플랫폼에서 구한 가사도우미가 고객들의 집과 사무실에서 9차례에 걸쳐 6000만 원어치 귀금속과 현금을 훔친 혐의로 구속됐다. 이 도우미는 절도 혐의로 경찰에 신고된 이후에도 별다른 제재 없이 플랫폼을 통해 고객에게 다시 배정된 것으로 나타났다.
9일 서울 노원경찰서는 지난해 12월부터 올해 3월까지 노원·중랑·성북구에서 약 6000만 원 상당의 귀중품과 현금을 훔친 혐의(절도)로 30대 이모 씨를 8일 구속 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 이 씨는 한 청소 용역 중개 애플리케이션(앱)을 통해 가사도우미로 매칭된 뒤, 의뢰인의 주거지와 사무실에서 귀금속 약 30점과 현금 600여만 원, 고가 핸드백 등을 훔친 것으로 조사됐다.
경찰은 지난해 12월 24일 노원구의 한 아파트에서 2000만 원 상당의 돌 반지와 현금 600만 원이 사라졌다는 신고를 접수해 수사를 벌여왔다. 이 씨가 같은 앱을 통해 유사한 수법으로 저지른 절도 범행은 지금까지 노원구 5건을 포함해 총 9건으로 조사됐다.
이 씨는 지난해 12월 한 피해자로부터 고소당한 이후에도 앱에서 의뢰받아 범행을 이어온 것으로 전해졌다. 지난달 8일 이 씨를 불렀다가 자택에서 700만 원 상당의 목걸이와 지갑 속 현금 10만 원을 도난당한 피해자 유모 씨(36)는 “경찰 조사 과정에서 이 씨가 이미 4차례 절도 신고 이력이 있었다는 사실을 알게 됐다”고 했다. 같은 달 9일 이 씨를 가사도우미로 불렀던 서모 씨(34)는 “서비스 이용 후 약 한 달 뒤인 이달 2일 경찰로부터 연락을 받고 700여만 원 상당이 도난당한 사실을 알게 됐다”고 전했다.
이 씨는 혐의를 부인했지만 경찰은 이달 1일 이 씨를 구속한 뒤 사건을 송치하고 추가 피해 사례가 있는지 확인 중이다. 경찰 관계자는 “가사도우미 등 용역 서비스를 이용할 땐 귀중품을 별도로 보관하는 등 이용자의 주의가 필요하다”며 “플랫폼 측도 가사도우미에 대한 검증을 강화해 유사 범죄를 예방할 필요가 있다”고 말했다.
일부 피해자는 절도 신고 이력이 있는 이 씨를 차단하지 않고 계속 가사도우미로 중개한 플랫폼에도 책임이 있다고 보고 플랫폼 업체를 상대로 고소를 준비하고 있는 것으로 전해졌다.
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