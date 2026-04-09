HD현대중공업, 암모니아 추진선 세계 최초로 건조

HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아 추진선을 건조했다. 9일 HD현대중공업은 울산 조선소에서 중형 가스운반선 2척에 대한 명명식을 실시했다고 밝혔다.
각각의 선박에는 벨기에 도시명에서 따온 ‘안트베르펜’과 ‘아를롱’이라는 이름이 붙었다. HD현대중공업은 지난 2023년과 2024년에 걸쳐 벨기에 선사로부터 암모니아 추진 중형 가스운반선 4척을 수주했다. 이날 명명식을 한 선박은 1, 2호선으로, 마무리 작업을 거쳐 각각 5월과 7월 말 선주사에 인도될 예정이다. 길이 190m, 너비 30.4m, 높이 18.8m의 이들 선박은 HD현대중공업이 자체 기술로 제작한 화물창 3기를 탑재했다. 이 화물창에 암모니아와 액화석유가스(LPG) 등을 저장·운송할 수 있다.
특히 암모니아 누출을 실시간으로 확인할 수 있는 감지 장치와 배출 회수 장치 등을 넣은 것이 특징이다. 암모니아를 운송할 때 화물창에서 암모니아가 새어 나갈 수 있는데, 이를 감지하는 장치다. 또한 암모니아가 배출 됐더라도 이를 다시 회수할 수 있는 장치를 넣어서, 운송 과정에서의 제품 손실을 최소화할 수 있다.
친환경 무탄소 연료인 암모니아(NH3)는 별도의 극저온 기술 없이도 각종 탱크에 저장이 가능해 물류 편의성이 뛰어나다. 특히 수소와 질소를 결합한 형태인 암모니아는 같은 부피 기준으로 액화수소보다 약 1.7배 더 많은 수소를 저장할 수 있다. 같은 공간에 더 많은 수소를 실을 수 있어 대규모 장거리 운송과 저장에 유리하다는 평가를 받는다.
국제에너지기구(IEA)는 해운업계의 암모니아 연료 비중이 2030년 8%에서 2050년 46%로 증가할 것으로 보고 있다. 암모니아 추진선 수요가 확대될 것으로 기대되는 배경이다. HD현대중공업은 지금까지 엑스마르, 트라피구라 등으로부터 총 8척의 암모니아 추진선을 수주했다. 주원호 HD현대중공업 함정 중형선사업부 대표는 “고난도의 기술력이 요구되는 암모니아 추진선을 세계 최초로 건조하게 돼 자랑스럽다”며 “기술 혁신을 통해 글로벌 친환경 선박 시장 주도권을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다. 8이
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