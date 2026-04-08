한동훈, 부산 북구갑서 학생들과 만남…하정우와 대결 성사되나

한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 부산 북구에서 학생들과 만났다. 부산시장에 출마한 전재수 더불어민주당 의원 지역구에서다. 더불어민주당 지도부가 이 지역에 인공지능(AI) 전문가인 하정우 대통령AI미래기획수석비서관을 투입하기 위한 영입에 속도를 내고 있는 가운데 보인 행보다.
한 전 대표는 이날 인스타그램에서 “부산 만덕동 횡단보도 앞에서 하교하는 학생들과 만났다”며 여러 장의 사진을 게시했다. 셔츠 차림의 그는 학생들의 사진 촬영 및 악수 요청에 응하며 밝게 웃고 있었다.
정치권에서는 한 전 대표가 학생들과 시간을 보낸 부산 북갑 지역을 6·3 지방선거와 동시에 치러질 보궐선거의 주요 접전지로 꼽고 있다. 한 전 대표, 박민식 전 국민의힘 의원, 조국 조국혁신당 대표 등이 후보로 거론되고 있기 때문이다. 하 수석이 민주당 간판으로 국회의원 출마를 공식화하면 이들과 ‘빅 매치’가 성사될 것으로 점쳐진다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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