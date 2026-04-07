본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
쥬비스, 대한항공 스카이샵 입점
동아경제
입력
2026-04-07 18:15
2026년 4월 7일 18시 15분
정진수 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260407/133693646/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
쥬비스 ‘샐러드를 그대로’와 ‘샐러드를 그대로 효소 플러스’가 대한항공 기내 면세점 스카이샵에서 판매된다.
쥬비스는 탑승객이 장거리 비행 시 고도 변화와 제한적인 활동량으로 인한 소화 불편 등 기능 저하가 발생할 수 있는 상황을 관리하기 위해 이번 서비스를 기획했다.
샐러드를 그대로는 케일·양배추·양파·샐러리 등 100% 국내산 유기농 채소 6종을 동결건조 방식으로 가공한 제품이다. 샐러드를 그대로 효소 플러스는 19곡 발효 효소 제품이다.
쥬비스 관계자는 “다양한 환경에서 컨디션을 관리하도록 돕기 위해 이번 입점을 추진했다”며 “대한항공 스카이샵은 국내·외 다양한 고객과 만날 수 있는 채널인 만큼 쥬비스 건강 철학을 전달할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
張 “中관광객 ‘짐 캐리’ 등에 예산 306억”…李 “맞다면 그거 삭감”
2
트럼프 “이란 석유 차지하고 싶지만 美국민이 철군 원해”
3
김연아, 은퇴 12년 만에 발레 도전…등 근육에 시선 집중
4
호르무즈 잠입한 美애널리스트…“이란과 거래하는 국가 늘 것”
5
“얘들아, 김밥이나 팔지 않으려면 공부해” 막말 손님에 공분
6
“오징어 낚아 연명”…호르무즈 갇힌 2만명 선원 ‘생존 사투’
7
‘2+2x2=8’ 답한 채연…“영국 수학자가 연락, 논문에 실렸다”
8
이란 전쟁발 플라스틱 부족에…나프타 대신 ‘LPG’ 투입 검토
9
“정원오 여론조사 왜곡” 박주민-전현희, 경선 유예 요구
10
[속보] 내란특검, ‘내란중요임무종사’ 한덕수 항소심서 징역 23년 구형
1
李 “무인기 유감” 반나절만에… 김정은 “솔직-대범한 사람”
2
張 “中관광객 ‘짐 캐리’ 등에 예산 306억”…李 “맞다면 그거 삭감”
3
트럼프 “김정은에게서 韓 보호하는데 우리 안 도와”…또 불만
4
“김치통에 돈가스 26장 싸가더라”…무한리필 사장의 한숨
5
李 “무인기 유감”에…김정은 “솔직-대범하다 평가”
6
장동혁 성토장 된 지방선거 첫 현장 최고위 “비상체제 전환을”
7
[단독]“일선 검찰청, 보육원 아니면 요양원…중견검사 대거이탈, 초임-간부만 남아”
8
트럼프 “발전소 폭격”…이란, 담수화시설 맞불보복땐 ‘대재앙’
9
韓 유조선 보낼 사우디 얀부항, 하루 500만배럴 놓고 각국 쟁탈전
10
[단독]민중기 특검 ‘아들’이 2차 특검 합류…김건희 수사 맡아
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
張 “中관광객 ‘짐 캐리’ 등에 예산 306억”…李 “맞다면 그거 삭감”
2
트럼프 “이란 석유 차지하고 싶지만 美국민이 철군 원해”
3
김연아, 은퇴 12년 만에 발레 도전…등 근육에 시선 집중
4
호르무즈 잠입한 美애널리스트…“이란과 거래하는 국가 늘 것”
5
“얘들아, 김밥이나 팔지 않으려면 공부해” 막말 손님에 공분
6
“오징어 낚아 연명”…호르무즈 갇힌 2만명 선원 ‘생존 사투’
7
‘2+2x2=8’ 답한 채연…“영국 수학자가 연락, 논문에 실렸다”
8
이란 전쟁발 플라스틱 부족에…나프타 대신 ‘LPG’ 투입 검토
9
“정원오 여론조사 왜곡” 박주민-전현희, 경선 유예 요구
10
[속보] 내란특검, ‘내란중요임무종사’ 한덕수 항소심서 징역 23년 구형
1
李 “무인기 유감” 반나절만에… 김정은 “솔직-대범한 사람”
2
張 “中관광객 ‘짐 캐리’ 등에 예산 306억”…李 “맞다면 그거 삭감”
3
트럼프 “김정은에게서 韓 보호하는데 우리 안 도와”…또 불만
4
“김치통에 돈가스 26장 싸가더라”…무한리필 사장의 한숨
5
李 “무인기 유감”에…김정은 “솔직-대범하다 평가”
6
장동혁 성토장 된 지방선거 첫 현장 최고위 “비상체제 전환을”
7
[단독]“일선 검찰청, 보육원 아니면 요양원…중견검사 대거이탈, 초임-간부만 남아”
8
트럼프 “발전소 폭격”…이란, 담수화시설 맞불보복땐 ‘대재앙’
9
韓 유조선 보낼 사우디 얀부항, 하루 500만배럴 놓고 각국 쟁탈전
10
[단독]민중기 특검 ‘아들’이 2차 특검 합류…김건희 수사 맡아
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“역사상 최고의 무료 광고”…아르테미스 내부 떠다니는 누텔라 병 화제
“덕분에 아기가 버텼습니다” 유산 아픔 속 새 생명 지켜낸 ‘5분의 기적’
[속보] 내란특검, ‘내란중요임무종사’ 한덕수 항소심서 징역 23년 구형
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0