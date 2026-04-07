쥬비스, 대한항공 스카이샵 입점

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쥬비스 ‘샐러드를 그대로’와 ‘샐러드를 그대로 효소 플러스’가 대한항공 기내 면세점 스카이샵에서 판매된다.

쥬비스는 탑승객이 장거리 비행 시 고도 변화와 제한적인 활동량으로 인한 소화 불편 등 기능 저하가 발생할 수 있는 상황을 관리하기 위해 이번 서비스를 기획했다. 

샐러드를 그대로는 케일·양배추·양파·샐러리 등 100% 국내산 유기농 채소 6종을 동결건조 방식으로 가공한 제품이다. 샐러드를 그대로 효소 플러스는 19곡 발효 효소 제품이다.

쥬비스 관계자는 “다양한 환경에서 컨디션을 관리하도록 돕기 위해 이번 입점을 추진했다”며 “대한항공 스카이샵은 국내·외 다양한 고객과 만날 수 있는 채널인 만큼 쥬비스 건강 철학을 전달할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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