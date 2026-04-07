포스코, 협력사 직원 7000명 직접 고용한다

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포스코가 원·하청 구조 문제를 해결하기 위해 협력사 직원들을 직접 고용하는 방안을 마련했다.

7일 포스코는 포항·광양 제철소 생산 현장에서 조업을 지원하는 협력사 직원들을 직접 고용하기로 했다.

이에 따라 협력사 현장 직원 약 7000명이 순차적으로 포스코 직원이 될 예정이다.

포스코는 24시간 설비를 가동해야 하는 등 제철 공정 특성상 직영과 협력사가 함께 근무하는 원·하청 구조로 운영돼 왔다.

박성진 기자 psjin@donga.com
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