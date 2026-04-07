전국 농업협동조합장 일동, 대정부·국회 건의문 전달

  • 동아경제

글자크기 설정

전국 농협 조합장들이 국회를 찾아 농업 지원 확대를 호소했다.

농업협동조합 조합장 일동은 6일 서울 여의도 국회를 방문해 농업·농촌의 지속가능한 발전과 농업인 지원 강화를 위한 대정부·국회 건의문을 전달했다.

건의문에는 농업 분야 지원을 위한 조세특례 연장과 유기질비료 지원사업 국고보전 연장, 농축협 보험특례 일몰기한 연장, 취약 노인계층 대상 국산 유제품 지원사업 도입 등 주요 정책 과제가 담겼다.

이날 건의문은 어기구 국회 농림축산식품해양수산위원장과 한정애 더불어민주당 정책위의장에게 전달됐다.

조합장들은 국제 분쟁 여파로 원자재 가격이 상승하면서 농가 경영비 부담이 확대되고 있는 상황에서 농업·농촌 지원을 위한 국회의 지속적인 정책 대응이 필요하다고 강조했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스