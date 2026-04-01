홍윤화, 40㎏ 빼고 요요…‘비만 명의’ 다이어트 조언은

31일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’에서는 개그우먼 홍윤화가 다이어트로 40kg 감량 후 근황을 공개한 가운데 남편 김민기와 대학병원 가정의학과를 찾아 궁금증을 유발했다.
홍윤화는 “최근 40kg 감량하고 나서 몸의 이상증세가 생겼다”라고 고민을 토로했다. 이 말을 듣자마자 비만 전문가 오상우 교수가 “그게 요요의 시작”이라고 알려 충격을 선사했다. 이어 “영양 부족 때문에 전략적으로 4kg 늘렸다고 했는데, 그게 좋은 선택이 아닐 수 있다. 오히려 요요 현상 초기일 수 있기 때문에 조금만 방심하면 확 찔 수 있다. 그게 올 시기”라고 강조했다.
특히 오 교수가 “너무 스트레스받거나 겁먹지 말고, 방법을 몇 가지 알려주면 도움이 될 것”이라며 비만 명의의 검증된 다이어트 비법을 공개했다.
오 교수는 홍윤화를 향해 “지금 한두 끼만 먹고 있다. 하루에 세 끼 먹는 사람이 더 날씬하다”라고 해 놀라움을 줬다. 그러면서 “분석을 따로 해봤더니 아침 거르고 한두 끼 먹는 사람은 끼니를 거르니까 보상이 필요하지 않나? 자기도 모르게 달고 짜고 기름지고 자극적인 음식을 먹게 된다”라고 설명했다. 홍윤화가 격하게 공감했다.
오 교수가 “세 끼를 꼭 먹어야 한다. 환자들도 세 끼 먹으면 몇 kg은 금방 빠지더라”라며 “끼니마다 뭔가 먹어서 뇌에 ‘음식 들어왔어’ 이런 신호를 주란 얘기다. 되도록 세 끼 먹고 공복 상태를 많이 만들지 말 것”이라고 조언했다.
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