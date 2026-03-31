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전국 농축협, 2026년 상반기 신규직원 860명 채용
동아경제
입력
2026-03-31 19:53
2026년 3월 31일 19시 53분
정진수 기자
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농협중앙회가 2026년 상반기 전국 농축협 신규직원 860명을 공개 채용한다.
이번 채용은 연령·학력·성별 등에 제한이 없는 블라인드 방식으로 진행된다. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따라 해당 지원자는 우대할 예정이다.
농협 관계자는 “변화와 혁신을 통한 새로운 대한민국 농협을 이끌어갈 우수한 인재를 선발하기 위해 농업·농촌에 대한 이해와 관심, 그리고 열정을 채용 과정에서 종합적으로 평가할 계획”이라고 말했다.
지원서 접수는 3월 31일부터 4월 7일까지 온라인으로 진행된다. 5월 17일 인·적성 및 직무능력검사, 6월 2일 면접을 거쳐 6월 중순 최종합격자를 발표할 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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