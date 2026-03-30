백건우 “슈베르트는 천국의 음악”…데뷔 70주년 앨범 발매

“슈베르트의 음악은 때로 인간이 쓴 게 아니라, 천국에서 오지 않았을까 싶을 때가 있어요.”
올해로 데뷔 70주년을 맞은 피아니스트 백건우 씨(80)는 26일 발매한 새 앨범 ‘슈베르트’에 담긴 음악을 이렇게 설명했다. 백 씨는 30일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 열린 간담회에서 “음악가에게 은퇴라는 건 의미가 없다”며 “좋은 곡은 많고, 인생은 짧다”고 말했다.
그가 슈베르트 음악을 음반으로 내는 건 2013년 발표한 앨범 ‘슈베르트: 즉흥곡, 클라비어 소품집, 악흥의 순간’ 이후 13년만이다. 이번 앨범엔 슈베르트의 피아노 소나타 13번, 14번, 18번과 20번까지 모두 네 곡이 실렸다. 백 씨는 “13번은 가장 이르게 배운 피아노 소나타로 늘 사랑해 온 작품이고, 20번은 오랫동안 답을 찾지 못해 남겨뒀던 곡”이라고 설명했다.
백 씨는 13년이란 간극에 대해 “특별히 떠났다가 다시 온 것 같지 않다”고도 했다.
“한 때는 한 곡을 공부해서 새로운 세계를 펼쳐 나가는 느낌이었어요. 하지만 돌이켜 보면 제 속에 잠재된 음악이 시기에 맞춰서 나타나는 거였죠. 내가 곡을 선택하는 게 아니라, 곡이 날 선택한 거예요.”
열 살 때 해군교향악단과 그리그 피아노 협주곡을 협연하며 데뷔한 백 씨는 지금까지 30장이 넘는 앨범을 발표했다. 오랜 시간 자기만의 음악 세계를 깊이 구축해 온 그에겐 ‘건반 위의 구도자’라는 수식어가 따라다닌다. 백 씨는 “(그 별명이) 좀 무겁게 다가온다”며 “누구나 자신이 하는 일에 충실하고 노력하는 사람이면 다 구도자”라고 했다.
백 씨는 다음 달 3일 부산 공연을 시작으로 전국 12개 도시에서 순회 공연을 펼친다. 여든 번째 생일인 5월 10일엔 서울 예술의전당에서 관객들을 만난다.
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