건강기능식품 브랜드 GRN, ‘2025 히트브랜드 대상’ 3년 연속 수상

건강기능식품 브랜드 GRN이 중앙일보가 후원한 ‘2025 히트브랜드 대상’에서 다이어트 부문 3년 연속 1위를 수상했다고 30일 밝혔다.
GRN의 대표 제품인 ‘분홍이 액티브 버닝’과 ‘초록이 액티브 클린’은 인체 적용 시험을 통해 체지방 감소, 간 건강, 지구력 관련 기능성을 인정받은 건강기능식품이다. 두 제품의 시즌 누적 판매량은 약 1296만 병으로 집계됐다.
GRN은 ‘쉬워서 다행이다’라는 슬로건을 내세워 건강기능식품을 일상에서 부담 없이 섭취할 수 있는 제품으로 기획해 왔다. 회사 측에 따르면 제품 관련 소비자 후기는 약 34만 건이며, 자체 집계 기준 소비자 만족도는 97% 수준으로 나타났다.
서기성 GRN의 대표는 “3년 연속 수상이라는 결과는 소비자들의 관심과 성원 덕분”이라며 “앞으로도 소비자가 쉽고 부담 없이 선택할 수 있는 브랜드가 되도록 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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