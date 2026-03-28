루비오 “전쟁 2~4주 더 지속될 것…지상군 없이 목표 달성 가능”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 28일 08시 27분

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마코 루비오 미 국무장관. AP=뉴시스
마코 루비오 미 국무장관. AP=뉴시스
마코 루비오 미국 국무장관이 27일(현지 시간) 미국과 이란과의 전쟁이 앞으로 2~4주 더 지속될 것이라고 밝혔다. 그러면서 이란을 향한 군사 작전이 수 주 내에 종료될 것으로 예상된다고 전했다.

AP통신, 액시오스 등에 따르면 루비오 장관은 이날 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 이란과의 전쟁에 대해 “몇 달이 아닌 몇 주 내에 적절한 시기에 마무리할 것으로 기대한다”며 이같이 말했다.

지상군 투입 가능성에 대해서도 “우리는 지상군 없이도 모든 목표를 달성할 수 있다”고 선을 그었다. 그러면서 최근 중동으로의 미군 병력이 증가되고 있는 것과 관련해서는 “비상사태에 대비해 대통령이 최대한의 선택권과 기회를 가질 수 있도록 하는 것”이라고 설명했다.

이란과의 협상 상황에 대해서는 “우리의 협상 주체가 누구고 언제, 무엇을 논의하게 될지에 대해 보다 명확한 설명을 기다리고 있다”고 했다. 루비오 장관은 “이란 체제 혹은 그 잔여 세력과 특정 사안에 대해 논의할 의향이 있다는 메시지와 신호는 주고받았다”고 밝혔다.

한편 액시오스는 이날 복수의 소식통을 인용해 루비오 장관이 “전쟁이 앞으로 2~4주 더 지속될 것이라 밝혔다”고 보도했다. 이에 대해 액시오스는 미국 정부 고위 당국자가 도널드 트럼프 미국 대통령이 밝혔던 기존의 타임라인 보다 넘어선 전쟁 일정을 제시한 것은 이번이 처음이라고 의미를 부여했다.

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박성진 기자 psjin@donga.com
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