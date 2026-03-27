폭스바겐 ‘아틀라스’, IIHS 안전평가 선정… 패밀리 SUV 경쟁력 부각

폭스바겐이 대형 SUV ‘아틀라스’가 미국 고속도로안전보험협회(IIHS) 차량 안전도 평가에서 ‘톱 세이프티 픽(Top Safety Pick)’에 선정됐다고 27일 밝혔다.
대형 SUV 수요가 늘어나면서 차량 선택 기준에서도 안전성에 관한 관심이 높아지고 있다. 특히 가족 단위 이용이 많은 만큼 충돌 안전성과 사고 예방 기능이 주요 판단 요소로 꼽힌다.
IIHS는 전면 및 측면 충돌, 스몰 오버랩 충돌, 헤드라이트 성능, 보행자 충돌 방지 기능 등을 종합 평가해 일정 기준을 충족한 차량에 해당 등급을 부여한다. 아틀라스는 주요 충돌 항목에서 ‘우수’ 등급을, 보행자 충돌 방지 평가에서는 ‘양호’ 등급을 받았다.
아틀라스는 폭스바겐이 선보인 3열 구조의 대형 SUV로, 6인승과 7인승 모델로 출시됐다. 2열과 3열 모두 실제 탑승을 고려한 공간을 확보했다. 특히 2열 전 좌석에 카시트 장착 장치를 기본 적용해 자녀를 동반한 가족 단위 이용에 대응했다. 3열 역시 보조석 수준이 아니라 성인 탑승이 가능한 구조로 설계됐으며, 필요시 카시트 장착도 가능하다.
공간 활용성도 주요 특징이다. 기본 적재 공간은 물론 2·3열을 접으면 대형 화물 적재가 가능하며, 평탄화 구조를 통해 캠핑이나 차박 등 다양한 활용이 가능하도록 설계됐다. 실제 테스트에서는 대량의 여행용 캐리어를 수납할 수 있는 수준의 적재 능력을 보였다.
견인 기능도 기본으로 제공된다. 별도 구조 변경 없이 카라반이나 트레일러를 연결할 수 있으며, 약 2.2톤 수준의 견인 능력을 갖춰 레저 활용성을 높였다.
파워트레인은 2.0L 가솔린 터보 엔진과 사륜구동 시스템을 기반으로 한다. 일상 주행에서의 응답성과 안정성을 확보하면서도 다양한 주행 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다. 운전자 보조 시스템은 정속 주행, 차선 유지, 긴급 제동 등 주요 기능을 통합해 제공한다.
국내 판매 가격은 6인승과 7인승 모델 기준 각각 6700~6800만원대다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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