농협상호금융, 차세대 정보계 시스템 구축

농협상호금융이 24일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 상호금융 차세대 정보계 시스템 구축 사업인 ‘프로젝트NSIGHT’ 착수보고회를 개최했다.
프로젝트NSIGHT는 고객 데이터를 보다 정밀하게 분석해 맞춤형 금융서비스와 마케팅을 강화하는 차세대 정보시스템 구축 사업이다. ▲사용자 중심 정보 포털 구축 ▲고객 분석 기능 고도화 ▲마케팅 실행 체계 개선 ▲데이터 제공 환경 일원화 등이 주요 과제다.
이를 통해 현장 접근성과 활용 편의성을 높이고, 단계별 시스템을 구축해 내년 8월 시스템 운영을 목표로 한다.
윤성훈 상호금융대표이사는 “이번 사업은 데이터 기반 경영혁신을 통해 고객과 현장을 더욱 긴밀하게 연결하데 목표가 있다”며 “농협은 성공적인 사업 추진을 통해 고객 중심 금융서비스를 강화하고 미래 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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