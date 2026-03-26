알칸타라, 크리스 레프테리 디자인 앰배서더 선임

이탈리아 소재 기업 알칸타라가 소재 전문가 크리스 레프테리(사진)를 디자인 앰배서더로 선임하고 글로벌 협업 확대에 나섰다.
이번 파트너십은 디자인 리더십 강화 전략의 일환으로, 글로벌 디자인 커뮤니티와의 접점을 넓히고 브랜드 영향력을 확대하기 위해 기획됐다. 레프테리는 CMF(Color·Material·Finish) 전문성을 바탕으로 소재 중심의 디자인 혁신을 강조할 예정이다.
특히 소재의 감성·촉감 요소를 활용한 다감각 디자인 접근을 제시하고, 리더십 프로그램·패널·토론 등 다양한 활동에 참여한다. 그의 첫 공식 일정은 밀라노 디자인 위크 2026에서 시작된다.
크리스 레프테리는 “알칸타라는 소재 혁신과 창의성이 만나는 지점에 있는 기업”이라며 “소재를 기능을 넘어 감성과 디자인 비전을 이끄는 핵심 요소로 보는 철학에 공감한다”고 말했다.
알칸타라는 이번 협업을 통해 소재 산업 전반에서 브랜드 존재감을 강화하고, 디자이너들에게 새로운 영감을 제공할 계획이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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