김미화, 43세 발달장애 아들 보며 눈물 “3일만 먼저 떠났으면…”

김미화는 지난 19일 방송된 MBN ‘특종세상’에 출연해 재혼한 남편, 자녀들과 함께 사는 근황을 공개했다.
김미화는 남편과의 20년 결혼 생활을 돌아보면서 “잘해준 것보다 미안한 생각이 많아지고 ‘내가 왜 더 잘 못 해줬지?’ 그런 후회가 있다”라고 했다. 김미화는 과거 이혼의 아픔을 겪은 뒤 두 딸을 데리고 새로운 삶을 시작했다. 김미화는 “내 생활이 모든 게 괴로웠다, 그걸 내가 혼자 감당할 수 있었을까, 아찔한 순간이 있다, 문고리가 보이는데 진짜 몹쓸 생각이 들더라”고 떠올렸다.
김미화는 자신뿐만 아니라 아이들의 상처까지 품어주는 남편을 보고 용기를 냈다. 그는 “나도 일찍 아버지를 잃었는데 아이들은 어떻게 생각할지 여러 감정이 교차하했다, 아이들이 나침반 바늘이라면, 떨고 있을 때 방향을 돌려서 인도할 수 있는 사람들, 그렇게 말할 수 있는 사람이 필요한 것 아닌가”라고 했다.
그러면서 남편 윤승호 씨에 대해 “착한 사람이다, 되게 배려심이 깊다, 부성애가 있는 모습을 보면서 우리 애들이 이 사람은 우리 아이들을 매우 잘 돌봐줄 사람 같다‘라는 생각을 했다”라고 했다.
재혼하면서 생긴 아들에게는 발달장애가 있다. 올해 43세로, 발달장애 전문 연주 단체의 단원이자 회사원의 삶을 살고 있다.
김미화는 저녁 식사를 하던 중 아들에게 “늙는 게 무엇인지 아냐, 죽음이 뭔지 아냐”라고 물었다. 남편 역시 “(아들이) 우리 없는 세상을 잘 살 수 있을까 싶었다, 실수를 저지르는 걸 보면서도 그냥 어떻게 극복하는 과정을 멀리서 볼 뿐이지, 직접적으로 도움을 주지 않고 있다, 사회생활을 하는데 걱정이다”라고 했다.
김미화는 “저한테도 마찬가지이지만 남편이 불쌍하다, 자기보다 (아들이) 3일만 먼저 갔으면 하는 그런 바람을 가지고 있다, 그런 거 생각하면 마음 아프다, 누가 자식을 먼저 보내고 싶겠냐”라면서 눈물을 흘렸다.
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