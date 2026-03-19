삼진어묵, K-BPI 수산가공식품 부문 6년 연속 1위

삼진어묵은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2026년 제28차 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 조사에서 수산가공식품 부문 6년 연속 1위에 선정됐다고 19일 밝혔다.
K-BPI는 국내 주요 산업별 브랜드 경쟁력을 측정하는 지수이며, 전국 소비자를 대상으로 한 대규모 조사를 통해 산업별 대표 브랜드를 선정한다. 브랜드 인지도와 충성도(로열티)를 결합해 종합적으로 평가하는 점이 특징이다.
삼진어묵 측은 브랜드 인지도와 로열티 항목에서 높은 점수를 기록하며 1위에 선정됐다고 설명했다.
1953년 창립 이후 70년 이상의 전통을 이어온 삼진어묵은 품질 경쟁력을 확보하는 데 집중했다. 어묵을 베이커리 형태의 간식으로 확장하기도 했다. 최근에는 수산 단백질을 활용한 신제품 개발 및 글로벌 시장 확대도 추진하고 있다.
박용준 삼진어묵 대표는 “6년 연속 1위라는 성과는 고객들의 지속적인 신뢰와 사랑 덕분이며, 앞으로도 브랜드 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서도 인정받는 K-어묵 대표 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
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