‘하트시그널’ 4월 시즌5로 돌아온다…로이킴·츠키 ‘뉴 예측단’ 합류

오는 4월 시즌5 공개를 앞둔 채널A ‘하트시그널’은 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀들의 연애를 관찰, 분석하며 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다. 시즌4까지 인기를 이어온 것은 물론, 연출자인 박철환 PD는 ‘하트시그널’에 이어 지난해 ‘하트페어링’도 성공리에 론칭했다.
‘하트’ 시리즈의 성공을 이어온 박철환 PD가 3년 만에 선보이는 ‘하트시그널5’에 시청자들의 기대가 커지고 있는 가운데, 이번 ‘연예인 예측단’으로는 ‘원조 멤버’ 윤종신과 이상민 김이나가 함께한다. ‘뉴 예측단’ 멤버로는 로이킴과 츠키가 합류해 신선한 케미를 예고한다.
‘원조 예측단’은 지난 시즌 동안 쌓아온 ‘핱시 데이터’를 기반으로 믿고 보는 추리력을 선보이며, ‘뉴 예측단’인 로이킴은 전 국민이 사랑하는 ‘썸 유발곡’을 다수 보유한 ‘감성 장인’ 싱어송라이터인 만큼, ‘썸 추리’에서 강한 존재감을 드러낼 것으로 기대된다. 또한 독창적인 음악성을 자랑하는 걸그룹 빌리의 멤버이자 최근 ‘예능 치트키’로 맹활약 중인 츠키 역시 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 스튜디오에 활력을 불어넣을 전망이다.
박철환 PD는 “3년 만에 돌아온 시즌5에도 ‘원년 멤버’인 3인이 함께하게 돼 든든하다”며 “여기에 로이킴, 츠키가 합류해 연프 MC로서의 새로운 매력과 함께 ‘썸 추리’의 재미를 끌어올릴 것”이라고 예고했다. 더불어 “새로운 세대와 함께 한층 더 리얼하고 깊은 감정선을 담아서 돌아왔다”며 “또다시 겨울 감성으로 찾아온 새로운 시그널에 많은 관심 부탁드린다”고 당부했다.
댓글 0