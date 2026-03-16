동행복권, ‘건전한 복권 S.O.S’ 알린다

동행복권과 한국도박문제예방치유원이 건전한 복권 이용 문화를 알리기 위한 ‘건전한 복권 S.O.S’ 행사를 진행한다.
건전한 복권 S.O.S는 ▲스마트(소액 구매) ▲온리(지정 판매처 구매) ▲셀프 컨트롤(절제 이용)을 의미한다. 과도한 복권 구매를 예방하고 불법 복권으로 인한 피해를 방지하기 위해 기획됐다. 올해 총 4회에 걸쳐 진행될 예정이다.
1회차 행사는 내달 12일까지 동행복권 홈페이지에서 진행된다. 복권 자가진단과 도박문제 자가점검을 완료하면 된다. 총 100명에게 백화점·베이커리·편의점 상품권 등 경품을 제공할 예정이다.
김정은 동행복권 서비스본부장은 “복권을 건전한 여가로 즐기기 위해서는 공식 판매처를 이용해 소액으로 구매하는 것이 중요하다”며 “이용자들의 복권 과몰입 및 불법 구매로 인한 피해를 예방하고, 건전한 복권 이용 문화가 확산될 수 있도록 지속적으로 힘쓸 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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