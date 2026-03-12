한국 WBC 8강 상대는 ‘홈런 공장’ 도미니카공화국…4경기서 13홈런 작렬

한국 야구 대표팀의 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 8강 상대가 ‘홈런 공장’ 도미니카공화국으로 결정됐다.
도미니카공화국은 12일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 대회 D조 4차전에서 베네수엘라를 7-5로 꺾고 4전 전승으로 조1위를 확정지었다. 미국프로야구 메이저리그(MLB)‘올스타 라인업’으로 구성된 도미니카공화국은 조별리그 4경기에서 13홈런을 날리며 41점을 올렸다. 이날도 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고), 케텔 마르테(애리조나), 후안 소토(뉴욕 메츠), 블라디미르 게레로 주니어(토론토) 등 1~4번 타자가 모두 홈런을 쳤다. 감독 역시 MLB 통산 703홈런을 기록한 앨버트 푸홀스다.
플로리다인터내셔널대 야구장에서 훈련을 시작한 한국 선수단은 이날 론디포파크를 찾아 도미니카공화국 선수들의 경기를 지켜봤다. 류지현 감독은 “(미국에서) 계속 경기를 했던 팀과 지구 반대편에서 날아온 우리는 컨디션이 다를 수밖에 없다. 시차적응이 최대 과제”라고 말했다.
C조 2위로 8강에 오른 한국은 14일 오전 7시 30분 같은 장소에서 도미니카공화국과 맞붙는다. 2년 연속 10승을 달성한 왼손 투수 크리스토페르 산체스(필라델피아)가 한국전 선발로 등판한다. 한국 선발 투수는 아직 정해지지 않았다.