한국서가협회, 제34회 대한민국서예전람회 개최

한국서가협회(이사장 한윤숙)가 제34회 대한민국서예전람회를 개최한다.

3월 18일부터 20일까지 △한글서예 △한문서예 △문인화 △전각(篆刻) 부문에서 작품을 접수한다. 수상자는 다음 달 8일 동아일보와 협회 홈페이지에 발표한다.

대상 수상자에게는 문화체육관광부장관상과 상금 1000만 원을 수여한다. 각 부문 우수상 수상자에게는 상금 200만 원을 준다.

입상 작품은 5월 27일부터 6월 16일까지 서울 서초구 예술의전당 서울서예박물관에서 전시한다. 자세한 사항은 협회 홈페이지(www.sgh.or.kr)를 참조하면 된다.

김태언 기자 beborn@donga.com
