문화
한국서가협회, 제34회 대한민국서예전람회 개최
동아일보
입력
2026-03-12 15:16
2026년 3월 12일 15시 16분
김태언 기자
프린트
한국서가협회(이사장 한윤숙)가 제34회 대한민국서예전람회를 개최한다.
3월 18일부터 20일까지 △한글서예 △한문서예 △문인화 △전각(篆刻) 부문에서 작품을 접수한다. 수상자는 다음 달 8일 동아일보와 협회 홈페이지에 발표한다.
대상 수상자에게는 문화체육관광부장관상과 상금 1000만 원을 수여한다. 각 부문 우수상 수상자에게는 상금 200만 원을 준다.
입상 작품은 5월 27일부터 6월 16일까지 서울 서초구 예술의전당 서울서예박물관에서 전시한다. 자세한 사항은 협회 홈페이지(www.sgh.or.kr)를 참조하면 된다.
김태언 기자 beborn@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
