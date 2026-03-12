반도문화재단, ‘제7회 가족사랑 어린이 그림 공모전’ 개최

반도문화재단이 가정의 달을 맞아 어린이 창의력 개발을 위한 ‘제7회 반도 가족사랑 어린이 그림 공모전’을 개최한다.
이번 공모전은 ‘우리 집을 옮길 수 있다면?’을 주제로 가족이 함께 살고 싶은 장소나 환경을 어린이의 상상력으로 표현하는 방식으로 진행된다. 작품 접수는 3월 31일까지 공모전 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하다.
참가 대상은 전국 어린이로 유아부, 초등 저학년부, 초등 고학년부로 나뉘어 진행된다. 총 상금 규모는 420만 원이다. 재단 이사장 상장과 수상작 작품집 등이 수여된다. 당선작은 4월 초 발표될 예정이다.
시상식과 수상작 전시는 5월 9일부터 29일까지 경기 화성시 동탄역 인근 ‘반도 유보라 아이비파크 8.0’ 단지 내 아이비 라운지에서 열린다.
권홍사 반도문화재단 이사장은 “이번 공모전이 어린이의 순수한 상상력을 통해 가족의 공간과 가치를 재조명하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
