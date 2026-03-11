농협상호금융, 2025년도 상호금융대상 시상

농협상호금융이 지난 10일 농협중앙회 본관에서 ‘2025년도 상호금융대상’ 시상을 진행했다.
상호금융대상은 농축협 상호금융의 추진 방향을 제시하고 경영 내실화와 지속 성장 기반 마련을 위해 실시하는 평가다. ▲재무(수익성, 경영관리, 건전성) ▲ 고객(기반, 성장, 창출, 신뢰도) ▲사업 ▲학습성장 4개 부문 세부 평가항목을 종합해 총 132개의 농축협이 대상자로 선정됐다.
이날 시상식에서는 전남 땅끝농협이 대상 수상의 영예를 안았다. 2023년부터 3년 연속 그룹 1위를 달성한 성남농협, 마산시농협, 서영암농협, 학산농협, 제주남원농협, 제주시농협, 영월농협 등 7개 농축협이 ‘명예의 전당’에 이름을 올렸다.
윤성훈 대표이사는 “어려운 여건 속에서도 지역금융 발전을 위해 최선을 다해주신 임직원 여러분의 노고에 감사드린다”며 “농협은 상호금융 발전을 위해 최선의 지원을 다하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
