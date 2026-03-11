농협상호금융, 새봄N꿈을담아봄예금 출시

농협상호금융이 신상품 ‘새봄N꿈을담아봄예금’을 출시했다. 이 상품은 ‘새로운 대한민국 농협’ 출범 2주년을 기념해 출시됐다. 총 5200명의 가입 고객에게 총 1억5000만 원 상당 경품을 제공할 예정이다.

새봄N꿈을담아봄예금은 5월 11일까지 한시적으로 판매한다. 개인 고객이라면 누구나 전국 농·축협 영업점과 NH콕뱅크, 스마트뱅킹, 인터넷뱅킹을 통해 가입할 수 있다. 가입금액은 최소 500만 원이다. 가입기간은 최소 6개월 이상 36개월 이내다.

윤성훈 농협상호금융 대표이사는 “새봄을 맞아 농협상호금융을 이용해 주신 고객들께 신상품과 행사를 마련했다”며 “상품 판매액의 일부를 기금으로 조성해 농업인 실익 증진과 저출생 극복, ESG 실천 등 사회공헌 활동에도 활용할 계획”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
