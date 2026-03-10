유재석 “많이 변했네”…‘무한상사’ 잊은 전석호에 분노

10일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면,’에는 배우 전석호, 김경남, 이솜이 게스트로 등장해 MC 유재석, 유연석을 만났다.
이 가운데 전석호가 유재석과 초면인 것처럼 인사했지만, 사실과 달랐다. 과거 MBC 예능 ‘무한도전’에서 드라마 ‘2016 무한상사-위기의 회사원’ 연기로 호흡을 맞췄던 것. 이 드라마는 장항준 감독, 김은희 작가가 함께한 작품이다.
초면이란 말에 유재석이 “초면이라니, 드라마도 같이 찍었는데”라며 발끈하자, 전석호가 뒤늦게 기억을 끄집어내 폭소를 안겼다. 유재석이 “뭐야? 최악 아니냐?”라면서 분노를 드러냈고, 전석호가 연신 죄송하다며 어쩔 줄 몰라 했다.
유재석이 “지금 내 마음속에 거장 장항준 감독님과 (같이 촬영했는데)”라고 재차 강조하자, 전석호가 “그렇다, 김은희 작가님과”라며 거들었다. 이에 유재석이 “네 필모그래피에는 안 들어가 있는 거야?”라면서 “얘가 많이 변했네! 이거 어떻게 된 거야?”라고 몰아가 웃음을 샀다. 전석호가 “아니다. 형이랑 연기한 거 부끄럽지 않다”라는 등 해명에 나서 웃음을 더했다.
댓글 0