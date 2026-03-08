김재섭 “정원오는 땅부자 집 도련님…일가, 6800평 농지 소유”

국민의힘 김재섭 의원이 더불어민주당 서울시장 후보군인 정원오 전 서울 성동구청장을 “땅부자 집 도련님”이라고 말했다. 그는 정 전 구청장이 소유하고 있는 농지 인근에 정 전 구청장 일가 명의로 된 6800여 평의 대규모 농지가 존재한다는 사실을 확인했다고 주장했다.
김 의원은 8일 페이스북을 통해 “정원오 후보가 ‘맹지’라고 호소한 본인 소유의 농지 인근에(1km), 정원오 일가의 명의로 된 6800여 평의 대규모 농지가 존재한다는 사실을 추가로 확인했다”며 이같이 밝혔다.
이어 “본인의 농지 투기 의혹에 대해 ‘1996년 이전에 취득한 땅이라 현행 농지법 위반이 아니다’라고 주장하던 궤변도 이 6800평의 대규모 농지에는 해당되지 않는다”며 “이 토지들은 2000년에 취득되어 현행 농지법의 엄격한 적용을 받는 대상”이라고 강조했다.
김 의원은 “본인 소유의 600평 농지에 대해서는 고발까지 감행하며 예민하게 대응했던 정원오 후보가, 스스로 부끄러웠는지 6800평에 이르는 가족의 거대 농지는 존재 자체를 숨겼다”며 “6800평의 농지는 명의만 나누어져 있을 뿐, 취득과 관리 과정을 보면 사실상 ‘경제 공동체’가 자산을 증식해 온 과정으로 보기에 충분하다”고 했다.
그러면서 “최근 언론 보도에 따르면, 취득 당시 평당 6000원 수준이던 해당 농지의 가격은 30배가 넘게 치솟아 평당 20만 원에 육박한다고 한다. 또 현지 주민들은 정 후보 일가가 건강을 이유로 이미 농사를 짓지 않고 있다고 증언하고 있다”며 “농사를 짓지 않으면서 시세 차익을 기대하며 보유하는 대규모 농지, 이것이야말로 이재명 대통령이 척결 대상으로 지목한 전형적인 투기 목적의 농지 보유”라고 비판했다.
끝으로 김 의원은 농림축산식품부를 향해 “이달 중 농지 전수조사에 착수할 예정이라고 하는데, 정원오 후보 일가가 보유한 농지를 1호 조사 대상으로 건의한다”며 “철저한 조사를 통해 농지 처분 명령이나 위법 사항이 발견될 경우, 형사 처벌 여부까지 엄중히 검토해야 할 것”이라고 촉구했다.
댓글 0