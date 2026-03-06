농협자산관리회사, 여성 자립 지원시설 위문 방문

농협자산관리회사가 6일 서울 서대문구에 위치한 여성 자립 지원 복지시설 애란원을 찾아 시설 이용인과 직원들을 격려하고 위문 물품을 전달했다. 이번 방문은 세계 여성의 날의 의미를 되새기고 자립을 위해 노력하는 시설 이용인들을 응원하기 위해 마련됐다.
농협자산관리회사는 행사에서 여성의 권리와 연대를 상징하는 빵과 장미꽃, 그리고 우리 쌀을 전달했다. 빵은 여성의 생존권과 노동권, 장미는 참정권 등 정치적 권리를 상징하는 세계 여성의 날의 역사적 의미를 담고 있다.
이번 활동은 범농협 차원의 국민운동인 ‘농심천심’ 운동에 동참하는 동시에 사회적 책임 경영을 강화하기 위한 차원에서 추진됐다. 농협자산관리회사는 올해 ‘나눔(같이)경영’을 핵심 가치로 내세우고 취약계층 지원과 지역사회 상생 활동을 확대하고 있다. 매년 진행하는 사회공헌 프로그램 ‘우리 마을 희망 동행’ 활동도 이어가는 중이다.
매년 실시하고 있는 ‘우리 마을 희망 동행’ 사회공헌 활동의 일환으로 ▲채무 성실 이행 농업인 대상 생활 물품 지원 ▲마을 공동시설에 필요한 시설물 지원 등 범농협 사회공헌 활동에 앞장서고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0